macOS Big Sur is intussen al een tijdje beschikbaar. Weet jij al hoe je Safari 14 kan personaliseren? We leggen het je graag uit in deze workshop.

Sinds november heeft Apple macOS Big Sur officieel uitgerold naar compatibele mactoestellen. Met die update bracht Apple ook een reeks uitgebreide nieuwigheden voor Safari. Onderstussen zitten we aan Safari 14. Wat vooral opvalt bij Big Sur is de algehele lay-out. Die lijn is ook doorgetrokken naar Safari 14. Deze versie ondersteunt geen Adobe Flash meer en in het Privacy Report kan je terugvinden wie of wat je allemaal volgt. Maar het leukste: je kan de startpagina van Safari eindelijk aanpassen naar je eigen smaak. Zo werkt het.

Safari 14

Zoals gezegd zit de nieuwe versie van Safari boordevol nieuwigheden. Apple kondigde eerder vorig jaar al aan dat Adobe’s Flashplayer niet meer zou ondersteunt worden in Safari 14. Zo gezegd zo gedaan. Verder is Apple’s webbrowser voor macOS nu ook nog meer gefocust op privacy. Zo kan je op de startpagina (zie volgende stap) een overzicht terugvinden met alle trackers die je computer/profiel gecontacteerd hebben. Indien je bijvoorbeeld gebruikmaakt van een adblocker, geeft Safari ook weer hoeveel procent van de trackers geblokkeerd zijn.

Open Safari.

Startpagina

Over naar de startpagina. Die ziet er in principe redelijk hard hetzelfde uit als bij de voorganger. Je kan er je favorieten terugvinden, tabbladen in iCloud, je leeslijst en natuurlijk het nieuwe privacyrapport. Rechtsonder kan je die verschillende widgets aanpassen. Maar laten we beginnen met personalisatie via achtergrond.

De startpagina kan meer dan je denkt.

Achtergrond

Klik met je rechtermuisknop op de achtergrond van Safari. Een nieuw menu zal verschijnen. Diezelfde widgets die op je startpagina staan kan je ook daar aan/uitvinken. Bij de laatste optie kies achtergrond moeten we zijn voor deze workshop. Kies voor die optie en je krijgt in de map desktop pictures een hele reeks afbeeldingen te zien. Dat zijn overigens dezelfde afbeeldingen als voor de achtergrond van macOS. Kies er eentje uit en druk op kies.

Maak je keuze, ze zijn bijna allemaal even mooi.

Extra’s

Ben je niet helemaal tevreden? Dan kan je natuurlijk zelf ook een foto kiezen vanuit de Finder. Via onder andere pexels.com kan je heel veel gratis macOS achtergronden downloaden. Safari 14 heeft ook nog een aantal leuke artistieke afbeeldingen aan boord die je als achtergrond kan gebruiken. Ga via de startpagina rechtsonder naar de instellingenknoppen. Onder de laatste optie kan je ook kiezen voor een aantal leuke tekeningen. Helaas zijn de mogelijkheden hier wel beperkt, maar je kan via dezelfde weg als in stap 3 natuurlijk andere tekeningen als achtergrond toevoegen.