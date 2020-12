Smartphones zijn onmisbaar. Iedereen heeft er een. Toch zien ze er allemaal hetzelfde uit. Jammer, want met een paar kleine aanpassingen kun je ‘m helemaal persoonlijk maken! Wij laten je een paar manieren zien.

In onze volgende stappen laten we zien hoe je op een heel eenvoudige manier een persoonlijk tintje kunt meegeven aan jouw Android smartphone. De aanpassingen zijn niet altijd even noodzakelijk, maar wel leuk om te doen. Let wel: bepaalde apps zijn betaald, andere zijn gratis. Let dus goed op welke varianten je kiest. De menustructuren kunnen per merk en model smartphone iets verschillen. Het kan dus zijn dat bepaalde functies op een andere plek zitten. Zo gebruiken Oppo, Samsung en Honor een eigen menustructuur. De onderstaande suggesties kunnen afzonderlijk toegepast worden. Kies de aanpassingen uit die het beste bij jou passen.

Achtergrond

De meest eenvoudige manier om je smartphone te personaliseren is door het instellen van een eigen achtergrond. Houd daarvoor je vinger op een leeg deel van de achtergrond. Kies uit het menu de functie Achtergronden en kies een leuke achtergrond uit. Wil je een echt persoonlijke achtergrond? Klik dan op Meer achtergronden en zoek een mooie foto uit. Zodra je de voorvertoning op je scherm ziet, tik je op Instellen als. Wil je iedere dag een nieuwe achtergrond? De app Google Wallpapers doet juist dat!

Laat jezelf zien!

Widgets

Een heel gave functie van Android (die onlangs door grote concurrent Apple deels is overgenomen) zijn Widgets. Dat zijn delen op het scherm waar je bepaalde informatie of functies op kunt tonen. Denk daarbij aan de grote klok of het weerbericht, die je op het scherm direct kunt zien. Wil je meer widgets installeren? Houd je vinger op een lege plek op je scherm en kies Widgets. Onder in beeld zie je alle beschikbare widgets, die je naar je scherm kunt slepen. De beschikbare widgets worden bepaald door de geïnstalleerde apps. De afmetingen van de widgets staan vermeld in de lijst.

Meer info op je scherm

Nieuw systeem

Nou ja – een nieuw systeem is het niet, maar een zogeheten Launcher geeft je hele telefoon een nieuwe uitstraling. Sommige launchers zijn heel subtiel, anderen kunnen je smartphone rigoureus aanpassen en er bijvoorbeeld een heel eenvoudige interface van maken. Prettige Launchers zijn Nova Launcher, Evie Launcher, Lawnchair en Action Launcher. Je kunt ze installeren via de Play Store. De meeste zijn gratis, maar sommigen hebben betaalde (premium) functies.

Liever aanpassen zonder launcher? Android heeft zelf ook een aantal aanpassingsmogelijkheden ingebouwd. De exacte mogelijkheden verschillen per merk en model telefoon, ook bepalen de fabrikanten zelf hoeveel je mag aanpassen. In het geval van de Google Pixel telefoon ga je naar Instellingen > Weergave > Geavanceerd. Vanuit daar kun je de vorm van de iconen, kleuren, lettertypes en achtergronden aanpassen. Met standaardthema’s wordt het je makkelijk gemaakt!

Een leuke zweem over je toestel

Iconen

Aangepaste iconen zie je niet vaak, maar het levert leuke resultaten op. Daarmee kun je de bonte iconen laten voor wat ze zijn en een meer stijlvolle variant kiezen. Iconen kun je vanuit de Google Play store installeren, maar hebben wel een launcher nodig, zoals we hierboven hebben omschreven. De instellingen zijn dan ook te veranderen vanuit deze launcher. Sommige iconpacks kosten geld – let dus goed op welke je aanklikt! Interessante packs zijn Candycons en Whicons, of de betaalde Retrorika en PixBit.

Het hele scherm overhoop

Je thuisscherm aanpassen

Standaard komen al je apps op je thuisscherm te staan. Dat maakt het er niet overzichtelijker op. Bundel je apps in mappen, zodat je sneller vindt wat je zoekt. Veelgebruikte apps laat je op het scherm staan, minder vaak gebruikte apps stop je in een map. Houd je vinger op een icoon en wacht tot je telefoon een korte tril geeft. Sleep de app vervolgens naar een ander icoon. Ze worden nu samen in een map gezet. Tik op de map om deze te openen en de iconen te zien. Wil je de naam van de map wijzigen? Tik dan op de naam en hernoem deze.

Ordenen en inpakken

Standaard apps aanpassen

Werk jij liever met Firefox of Opera als browser, in plaats van de standaard Android-app Chrome? Of gebruik je liever Microsoft Outlook als mailprogramma? Stel deze programma’s als standaard in! Ga daarvoor naar Instellingen > Apps > Standaardapps. Daar kun je voor verschillende toepassingen de gewenste standaardapp installeren.

Bepaal zelf welke apps geopend worden

Geluid aanpassen

Je hebt er misschien niet zo bij stilgestaan, maar je telefoon maakt heel wat geluiden door de dag heen. Door ze aan te passen hoor je direct wat er aan de hand is, maar ook dat het jouw telefoon is die geluid maakt. Daarbij kun je alle kanten op, van muziekfragmenten tot citaten uit je favoriete films. Ga hiervoor naar Instellingen > Geluiden en stel geluiden in voor het ontvangen van telefoontjes en geluiden. Via Muziek op apparaat kun je eigen geluiden toevoegen.

Zo klinkt-ie ook nog beter!

Eigen ringtone voor contactpersonen

Wist je dat je een ringtone kunt instellen voor bepaalde contactpersonen? Open daarvoor de app Contacten en tik op de drie bolletjes in de rechterbovenhoek. Kies vervolgens voor Ringtone instellen en kies een ringtone die je bij deze contactpersoon wilt horen. Hierbij kun je kiezen uit de standaardmelodieën, maar ook een eigen geluidsfragment toekennen met de functie Selecteer uit bestanden.

Zo hoor je meteen wie er belt.

Duister

Een grote verandering in de weergave kun je heel eenvoudig instellen, door van de lichte weergave over te schakelen naar de donkere weergave. Tik hiervoor op Instellingen > Display en helderheid en vink de optie Donkere modus aan. Alle achtergronden worden nu zwart, maar ook de kleuren worden aangepast. Dat geeft een rustig beeld, zeker wanneer je in een donkere omgeving bent.

Soms is donker ook rustig

Nieuw toetsenbord

Sommige smartphones gebruiken het standaard toetsenbord van Android. Wil je een betere ervaring tijdens het typen? Dan kies je liever een ander virtueel toetsenbord. Daarbij kun je denken aan GBoard, het slimme toetsenbord van Google, maar sommigen waarderen Microsoft Swiftkey, waarmee je kunt vegen over het toetsenbord om woorden te vormen. Je kunt ook Fleksy of AnySoftKeyboard proberen. Alle vier zijn slimme alternatieven die je kunt installeren via Google Play. Je wisselt tussen de toetsenborden via Instellingen > Systeem > Taal & Invoer.

Meer privacy

Zodra je jouw telefoon oppakt en aanraakt, wordt het vergrendelscherm getoond, met daarop de laatste meldingen. Die kunnen behoorlijk privé zijn. Wil je ze wel tonen? Via Instellingen > Meldingen > Vergrendelingschermmeldingen kun je zelf bepalen of je ze wil laten zien. Je kunt er ook voor kiezen om wel te tonen maar de inhoud verbergen.

Geef niet alles prijs op je vergrendelscherm.

Meer controle

Deze tips sluiten we af met een betaalde app, die het vermelden zeker waard is. Tasker kost 3,59 euro, maar laat je vrijwel alles aan je telefoon instellen. Zo kun je bepaalde apps altijd in liggend of staand formaat laten afspelen, Chrome bijvoorbeeld in Incognito laten opstarten of een bepaalde playlist starten zodra je de koptelefoon aansluit. Het is een app met ontzettend veel toepassingsmogelijkheden. Daardoor is hij helaas niet heel erg overzichtelijk. Voor de echte puzzelaars dus, die nóg meer controle willen over hun Android smartphone!