Streaming zou ons leven makkelijker moeten maken, maar ondertussen is het aanbod zodanig versnipperd dat iedere dienst wel zijn eigen exclusieve content heeft. Weet jij nog waar je The Office of The Grand Tour moet kijken? Wij weten het stilaan ook niet meer! Gelukkig zijn er websites en apps die je een overzicht bieden, zoals […]

Streaming zou ons leven makkelijker moeten maken, maar ondertussen is het aanbod zodanig versnipperd dat iedere dienst wel zijn eigen exclusieve content heeft. Weet jij nog waar je The Office of The Grand Tour moet kijken? Wij weten het stilaan ook niet meer! Gelukkig zijn er websites en apps die je een overzicht bieden, zoals JustWatch.

Stap 1 / Een account aanmaken

Je kan JustWatch gebruiken zonder account, maar het handige aan een account is dat je alles kan synchroniseren tussen verschillende apparaten. JustWatch is namelijk niet enkel beschikbaar op Android en iOS, maar bijvoorbeeld ook op Apple TV en via de website. Download en installeer de applicatie op je smartphone. Op het startscherm kies je voor Create an account. Het is voldoende om een e-mailadres en wachtwoord in te geven en de algemene voorwaarden te accepteren. Daarna zal je een mail ontvangen om je e-mailadres te bevestigen.

Een account is niet vereist, maar wel handig.

Stap 2 / Streamingdiensten beheren

Er zijn tal van verschillende streamingdiensten, maar wellicht heb je niet bij elke dienst een abonnement. Bovenaan (onder de titel) vind je een overzicht van al je streamingdiensten. Standaard gaat het over Netflix en Be tv. Tik op het plus-icoontje. Er opent nu een lijst met streamingdiensten die je kan aan- en uitvinken. Het gaat bijvoorbeeld om VRT Nu, Disney Plus, Apple TV, Yelo en meer. Helaas staat Streamz er nog niet bij. Je kan ook zaken zoals Google Play Movies en iTunes aanvinken. Wanneer je dan een film opzoekt die nergens beschikbaar is op een streamingdienst, zie je wel hoeveel het kost om de film te huren of kopen.

Heel wat diensten worden ondersteunt, maar helaas niet allemaal.

Stap 3 / Homepage en zoeken

Op je startscherm krijg je meteen enkele aanraders te zien. Deze zijn afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeuren. Om de content beter te kunnen afstemmen op jouw smaken, kan je het algoritme trainen door enkele voorkeuren door te geven. Tik op het startscherm op Start now om dit proces te starten. Achteraf zal de content beter zijn afgestemd op jouw persoonlijke voorkeur.

Een nadeel is dat de applicatie denkt dat Belgen enkel Frans spreken, waardoor filmposters vaak vertaald zijn. The Wolf of Wall Street wordt bijvoorbeeld “Le Loup de Wall Street”. Gelukkig kan je wel zoeken op de originele namen. Dat doe je door rechtsboven op het vergrootglas te klikken en de naam van de film in te voeren. Tik vervolgens de film aan en je krijgt te zien waar de film of serie te streamen is. JustWatch heeft aan ons gemeld dat de Nederlandstalige optie voor Belgen in het eerste kwartaal van 2021 verschijnt.

Zoek een film en je krijgt meteen te zien waar hij te streamen is.

Stap 4 / Nieuw, populair en watchlist

Door onderaan te duwen op de knop New krijg je een handig overzicht van nieuwe toevoegingen. Het overzicht is opgebouwd in de vorm van een tijdlijn en wordt gegroepeerd per dienst. Zo zie je dagelijks heel eenvoudig wat nieuw is op Disney Plus, Netflix, Yelo, etc. Via Popular zie je – je raadt het vast al – welke films en series populair zijn. Door op het trechter-icoon bovenaan te duwen, krijg je de mogelijkheid om te filteren op releasejaar, IMDB-rating, genre en meer. Handig om inspiratie op te doen! Tot slot kan je een film aantikken en vervolgens kiezen voor Watchlist. De film komt dan in een afzonderlijk overzicht te staan dat je kan bekijken voor onderaan op Watchlist te tikken.