In coronatijden is een tripje naar de dierentuin niet evident, maar gelukkig kan je ook vanuit je eigen huiskamer exotische dieren kijken!

AR is de toekomst. De technologie heeft tal van handige functionaliteiten voor bijvoorbeeld navigatie en het inrichten van je huis, maar er zijn ook heel wat entertainende toepassingen. Sinds kort kan je bijvoorbeeld dieren opzoeken op Google en ze vervolgens op ware grootte in je huiskamer plaatsen, zodat je ze uitgebreid kan bekijken. De enige vereiste is dat je beschikt over een Android-smartphone of tablet met Android 7.0 of hoger en een iPhone of iPad met iOS 11 of hoger.

Stap 1: Een dier opzoeken

Ga naar Google en zoek een dier op zoals je dat normaal zou doen. Kies bijvoorbeeld voor een tijger. Je krijgt nu info van het dier te zien en daaronder de knop Weergeven in 3D. Je kan nu in- en uitzoomen en het dier ronddraaien, maar wanneer je telefoon het ondersteunt zal er een extra knop zijn genaamd Tonen in je ruimte.

Van heel wat dieren (zelfs dinosaurussen en insecten) is er een 3D-weergave beschikbaar.

Stap 2: Een dier in je woonkamer plaatsen

Door op de knop Tonen in je ruimte te klikken, wordt er een camerabeeld geopend. Beweeg nu je telefoon in het rond zodat er een plaats voor je tijger kan worden gezocht. Uiteindelijk verschijnt het dier en kan je deze verplaatsen en vergroten of verkleinen door je vingers te gebruiken. Zorg alleen dat ze niet worden afgebeten!

Zoek zeker nog eens naar andere exemplaren. Er worden heel wat dieren ondersteund, zoals een reuzenpanda, octopus, wasbeer, leeuw, cheetah, arend en meer. Dankzij een nieuwe update kan je zelfs zoeken naar dinosaurussen en insecten!