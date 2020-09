Stoor je je aan een vriend(in) op Twitter maar vind je ontvolgen net iets te hard? Negeer die persoon dan gewoon.

Op sociale media kom je wel eens irritante figuren tegen. Sommige mensen willen nu eenmaal alles delen wat ze in hun leven meemaken, maar het meeste van wat ze posten interesseert je gewoon echt niets. Wanneer je het op Twitter gehad hebt met de fratsen van Donald Trump, dan ontvolg je zijn account gewoon. Bekende figuren hebben zoveel volgers dat ze dat niet zullen merken. Maar wanneer je die irritante persoon ook in je offline leven kent, dan kan die zich misschien gekwetst voelen als je hem of haar ontvolgt. Ga daarom sluwer te werk en negeer deze persoon gewoon. Als je iemand negeert op Twitter, dan volg je het account nog wel, maar tweets en retweets die die persoon deelt worden niet langer meer getoond in je nieuwsoverzicht.

Stap 1: Open iemands Twitter-account

Als eerste stap moet je uiteraard Twitter openen. Net als iemand ontvolgen, kan iemand negeren ook zowel via de desktopapp als de mobiele app van Twitter. Als Twitter geopend is, moet je doorklikken of duwen naar de persoon wiens tweets je eigenlijk niet meer wil zien (even goede collega’s, Bram!)

Druk op de drie bollen naast de profielfoto.

Stap 2: Leg ze het zwijgen op

Nu moet je zeker niet op de grote en opvallendste knop Volgend klikken, want dan ga je die persoon effectief ontvolgen. In plaats daarvan moet je op de drie bolletjes naast de profielfoto klikken. In de mobiele app vind je die bolletjes rechtsbovenaan ingesloten in de coverfoto. Klik dan op de optie Account negeren met het luidsprekericoontje. Iemand blokkeren of rapporteren is zeker niet noodzakelijk. Vanaf nu zul je geen tweets meer zien van deze persoon. Het handige is dat die persoon, anders dan wanneer je hem of haar zou ontvolgen, er absoluut niets van zal merken dat je de tweets niet meer ziet. Zo heeft het geen invloed op je offline relatie met die persoon. Wil je hem of haar toch nog een tweede kans geven, dan kan je de beslissing natuurlijk weer omdraaien. Was iemand negeren in het echte leven ook maar zo eenvoudig en gevolgenloos !

Één muisklik en je negeert iemand voor zolang je dat wilt.