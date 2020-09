Word jij ook regelmatig ‘getagd’ in spamberichten op Instagram? Houd jouw profiel proper, en stel in dat niet zomaar iedereen je kan taggen of vermelden.

Wanneer je actief bent op Instagram, komt het ongetwijfeld voor dat je plots getagd wordt in foto’s van schaarsgeklede vrouwen of andere spamberichten. Mensen die op Instagram naar jouw profiel kijken, kunnen vervolgens zien dat jij getagd bent in dit bericht en denken zo dat jij er iets mee te maken hebt. Red je imago en laat je niet zomaar taggen!

Stap 1: Instagram-app

Gelukkig heeft instagram een instelling waarmee je kan aangeven wat er precies gebeurt wanneer iemand je tagt. Ook kan je kiezen wie je kan vermelden. Een vermelding (zoals @thibault) kan gebruikt worden om te linken naar jouw profiel in opmerkingen en bijschriften. Ook voor vermeldingen kan je zelf kiezen wie hier de rechten voor heeft. Deze instellingen kunnen we aanpassen bij de privacyinstellingen. Ga naar de Instagram-app en tik op je profielfoto rechtsonder. Tik nu rechtsboven op het hamburgermenu en kies voor Instellingen.

Navigeer via de Instagram-app naar de instellingen.

Stap 2: Privacyinstellingen

Kies nu voor Privacy en druk vervolgens op Tags. Hier kan je nu aanvinken dat je tags eerst vooraf wil controleren. Ben je ondertussen ongewenst getagd geweest in berichten, dan kan je tags hier verwijderen door op Bewerken te drukken. Ga nu terug en kies voor Vermeldingen. Selecteer hier vervolgens dat je vermeldingen enkel toestaat van personen die je volgt. Zo kunnen spammers je niet zomaar gaan vermelden in berichten.