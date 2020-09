Klarna? Klarwie, Klarwat? Een nieuwe Zweedse manier van betalen. Maar hoe werkt die precies, wat moet je daarvoor doen? Wij leggen het uit in deze workshop.

Een kort stukje geschiedenis. Klarna is oorspronkelijk begonnen in 2005 in Zweden onder de naam Klarna Bank AB. Inderdaad, Klarna is een bank. Sinds 2005 probeert de bank te ‘infiltreren’ in het Europese e-commercegebeuren. In totaal gaat ongeveer 40% van alle e-commercetransacties in Zweden via Klarna. Na een succesvolle start in De Verenigde Staten is de betaaldienst nu ook in België aanbeland. Klarna maakt het mogelijk om via een eenvoudige app pas na aankomst van je pakketje te betalen. Zo kan je bijvoorbeeld van een paar schoenen verschillende maten proberen zonder dat je je eerst blauw betaalt.

Home

In België zijn H&M en A.S. Adventure de eerste twee grote retailers die met Klarna zijn gestart. Maar vermoedelijk zullen er daar heel snel nieuwe bijkomen. Download Klarna via de App Store of Google Play Store en ga aan de slag. Als je de app voor de eerste keer opent zal je je moeten registreren en kan je meteen ook je favoriete betaalmethode instellen. De applicatie is opgedeeld in 3 eenvoudige tabs. Home is daarvan de eerste. Hier krijg je een overzicht van al je activiteiten, bestellingen, openstaande bedragen en leveringen die eraan komen. Heb je in je favoriete webshop iets besteld met Klarna? Dan toont de app dat meteen. Rechtsboven, links van de lachende emoticon zit de knop naar de support. Ook die werkt snel en handelt alles vrijwel meteen af. Momenteel is de ondersteuning wel alleen nog maar beschikbaar in het Engels of Frans.

Thuis, bij Klarna

Highlights en aankopen

Onder het tabje Highlights toont Klarna je laatste bestellingen, welke items je hebt besteld en of er nog leveringen zijn gepland. Een handig venster voor als je echt veel bestelt en het overzicht zou kwijtspelen. Het tabje Aankopen toont ongeveer hetzelfde als de highlights maar legt de focus op eventuele openstaande bedragen. Onder de titel Saldo krijg je meteen te zien hoeveel je nog verschuldigd bent aan welke retailer.

De highlights geven een handig overzicht.

Betalingen

Onder het tabje Betalingen kan je gemakkelijk je openstaande bedragen betalen. Tik simpelweg op de bestelling en in een nieuw scherm kan je onderaan op de knop betaal tikken. Niet tevreden? Tik dan op retour melden en volg de flow die volgt. Het handige aan Klarna is dat je rechtstreeks vanuit hun app de betaling kan afronden.