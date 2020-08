Met Google Go voegt Google een aantal van hun populaire tools samen in een nieuwe app. Dat verhoogt het gebruiksgemak, waardoor je nog sneller een antwoord krijgt op je vragen, maar zorgt er ook voor dat je tot 40 procent minder data zal gebruiken. Download Google Go voor Android. Stap 1 / Aan de slag […]

Met Google Go voegt Google een aantal van hun populaire tools samen in een nieuwe app. Dat verhoogt het gebruiksgemak, waardoor je nog sneller een antwoord krijgt op je vragen, maar zorgt er ook voor dat je tot 40 procent minder data zal gebruiken.

Download Google Go voor Android.

Stap 1 / Aan de slag met Google Go

Google Go kan je downloaden in de Google Play Store en neemt slechts 7MB in op je smartphone. In zijn meest pure vorm is de app een zoekmachine, maar al snel zie je dat het veel meer is. Gesproken zoekopdrachten laten je bijvoorbeeld snel iets inspreken en cameravertalingen helpen je bij het vertalen van woorden waar je een foto van maakt! Verder kan je ook onmiddellijk doorklikken naar Google Afbeeldingen en is er een specifieke zoekmachine voor GIF’s. Je geschiedenis wordt trouwens netjes bijgehouden en incognito-modus is makkelijk te starten.

Google Go heeft heel veel te bieden.

Stap 2 / De extra mogelijkheden

Leuk aan deze app is de mogelijkheid om ook je favoriete apps toe te voegen aan het startscherm. Zo kan je makkelijk naar bijvoorbeeld Instagram wisselen. Heb je de app niet? Dan kom je op de mobiele website. De tool biedt zo een enorm groot aanbod en kan dus je belangrijkste hub voor informatie worden, want met Discover heb je bijvoorbeeld ook toegang tot het laatste nieuws. Probeer Google Go dus zeker even uit!