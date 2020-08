Technologie mag dan erg handig zijn, maar zorgt ook voor heel wat afleiding. Gelukkig is er ook technologie die ervoor zorgt dat andere technologie ons minder kan afleiden. Logisch toch?

Hoe nuttig technologie ook kan zijn in sommige situaties, in bepaalde omstandigheden zorgt het nu eenmaal voor afleiding. Nu het buiten steeds warmer wordt en je liever niet binnen achter je computer zit te werken, wordt het nog moeilijker om je aandacht bij je werk te houden. “Leg die smartphone even aan de kant”, is een van de eerste tips die je krijgt in deze situaties, maar aangezien sommige mensen hun smartphone beschouwen als een extra lichaamsdeel, is dat niet altijd even makkelijk. Wij geven je hier enkele korte tips en handige gadgets die ervoor zorgen dat jij gefocust kan blijven werken.

We weten natuurlijk dat iedereen anders is en dat de ene tip beter voor jou zal werken dan de andere. Sommige mensen kunnen inderdaad met gemak hun smartphone aan de kant leggen, maar voor anderen is dat een erg grote stap.

Boompjes planten met Forest

De kans dat je al eens van Forest hebt gehoord, is redelijk groot, maar daar is ook een goede reden voor. Forest is de app bij uitstek om alle afleidingen van je smartphone weg te halen. Je kan inderdaad je eigen wilskracht op de proef stellen en je smartphone aan de kant leggen, maar Forest voegt daar een extra motivatie en beloning aan toe.

In de Forest-app kan je een timer instellen en gedurende die tijd mag/kan je je smartphone niet gebruiken. Ondertussen wordt er in je bos een boompje geplant dat volgroeid zal zijn van zodra de timer afloopt. Kan je de verleiding niet weerstaan en open je een andere app? Dan zal het geplante boompje sterven. Dat verschrompelde boompje verschijnt daarna bij in het bos zodat jij geconfronteerd wordt met je acties. Het klinkt enorm belachelijk: boompjes die je moeten aanzetten om aandacht te werken, maar wij zijn overtuigd van de app. Je kan er zelfs op kantoor een kleine wedstrijd van maken en aan het einde van de dag/week/maand vergelijken wie er het meest gefocust heeft gewerkt door je boomgaarden te vergelijken!

Forest is al jaren een vaste waarde in het land van de focus-apps.

Download Forrest voor Android en iOS!

De bak in!

Als dorre boompjes jou niet van je smartphone weg kunnen houden, dan is er ook een iets directere en hardhandigere aanpak: stop je smartphone in de bak. Dit ziet er even belachelijk uit als het klinkt trouwens. Er bestaan namelijk kleine kooitjes met een slot waarin je je smartphone kan zetten. Geef vervolgens de sleutel van de kooi aan een collega/vriend en je kan fysiek niet langer aan je smartphone tot hij/zij de kooi voor je openmaakt. Dit is vooral handig bij ouders die merken dat hun kinderen tijdens het studeren echt niet van hun telefoon af kunnen blijven.

De kooi krijgt waarschijnlijk het nodige protest, maar je kan bijvoorbeeld voorstellen om jouw eigen smartphone bij in de kooi te zetten. Dan staan jullie op gelijke voet en bewijs jij als ouder dat het echt niet zo moeilijk is. Let hier natuurlijk wel op dat je de sleutel van de kooi niet kwijtraakt (deze kooitjes zijn niet heel stevig, maar het is alsnog zonde als je hem moet openbreken).

Het ziet er belachelijk uit, maar is wel erg efficiënt!

Sluit je smartphone op!

Focussen met een fitness tracker

We gaan nu technologie bestrijden met andere technologie! Dit scenario komt je waarschijnlijk bekend voor: je krijgt een Facebook-melding op je smartphone, je bekijkt die melding en scrolt daarna verder op de drukke homepagina van Facebook. De melding zelf was helemaal niet dringend, maar toch is er plots een kwartier voorbijgegaan. Als jij jezelf hierin herkent, dan kan een goedkope fitness tracker een handig gadget zijn voor je. Zelfs de fitness trackers van minder dan 50 euro zijn immers in staat om meldingen van je smartphone te ontvangen en te tonen.

Het voordeel? Als je een melding krijgt, draai je even met je pols en kan je kijken of die melding je tijd waard is. Op die manier ligt je smartphone niet in je hand bij elke melding die je bekijkt en neem je hem alleen vast als de melding belangrijk is en je meteen wil/moet antwoorden. Die extra drempel op weg naar je smartphone kan je heel wat kostbare minuten uitsparen. Omdat je je meldingen door de fitness tracker letterlijk bij de hand hebt, wordt het ook automatisch makkelijker om je smartphone aan de kant te leggen. In dit geval is het zelfs beter om een goedkope fitness tracker te nemen, want met een dure smartwatch is de neiging groter om door de verschillende menu’s te swipen en een zee aan afleiding te ontdekken.

De Xiaomi Mi Band 4 is een goed voorbeeld van een goedkope fitness tracker die je weghoudt van je smartphone.

Koop hem hier!

Terug naar de basis

Voor de vorige tips moet je telkens iets kopen/downloaden, maar zover hoef je niet altijd te gaan. Hierbij denken we aan enkele logische instellingen, waaronder de stille of niet storen-modus. Een smartphone die geruisloos naast je ligt, is vanzelf minder afleidend dan een smartphone die trilt en oplicht bij elke melding. Vergeet ook niet dat je per app kan aangeven (ofwel in de algemene instellingen ofwel in de app zelf) of je er al dan niet meldingen van krijgt. Als je merkt dat er weinig dringende meldingen van Facebook komen (of dat je er 5 keer per dag aan wordt herinnerd om terug te kijken op wat je vier jaar geleden aan het doen was), dan heb je slechts een paar tikjes nodig om de meldingen van de app uit te zetten.

Bij de algemene instellingen van je smartphone kan je aangeven welke apps meldingen mogen sturen en welke niet.

Soms heb je ook geen app zoals Forest nodig om je aandacht bij de les te houden, soms zit het probleem bij de apps die je al hebt. Sommige mensen zetten alle apps die ze hebben op hun homescherm (of hebben geen andere keuze zoals iPhone-gebruikers) waardoor je al snel van de ene app naar de andere springt of blijft rommelen op je homescherm. Je kan natuurlijk beginnen met alle nutteloze en afleidende apps van je homescherm te halen. Wat misschien nog beter kan werken, zijn mapjes. Groepeer apps in mapjes (sociale media, games, werk, muziek…) zodat je, ongeveer zoals bij de fitness tracker, een extra stap toevoegt aan het proces om een app te openen. Alle beetjes kunnen helpen!

Groepeer je apps in mapjes en schep orde op je homescherm.

Je kan tot slot altijd timers instellen via de optie voor digitaal welzijn in je instellingen. In smartphones met de stockversie (dus zonder toegevoegde software van de fabrikanten) van Android 9 en 10 is deze optie standaard beschikbaar onder de naam Digitaal Welzijn. Afhankelijk van het merk van je smartphone staat deze optie in je instellingen onder een andere naam (bij Huawei heet dit bijvoorbeeld Digital Balance), maar de essentie is hetzelfde. Je kan een timer instellen voor het totaal aantal actieve minuten op je smartphone per dag en vaak ook timers per app. In tegenstelling tot bij Forest, krijg je hier geen beloning als je onder het aangegeven aantal minuten zit en eveneens geen “straf” als je over dat aantal zou gaan.