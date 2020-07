Netflix Party is een leuke browserextensie voor Google Chrome waarmee je vanop een veilige afstand virtuele filmavonden kan houden.

Heb je al gehoord van Netflix Party? Netflix Party is een gratis extensievoor Google Chrome waarmee je samen met anderen naar een serie of film kan kijken op Netflix. Netflix Party heeft ook nog een chatfunctie zodat je al je interessante opmerkingen over de film kwijt kan.

Stap 1: Download Netflix Party

Als je Netflix Party nog nooit eerder gebruikt hebt, dan zal je dit eerst moeten downloaden en installeren. Let op: Netflix Party werkt enkel voor Google Chrome. De extensie kan je verkrijgen via de website www.netflixparty.com. De installatie is in een ogenblik gebeurd. Als alles goed gegaan is, dan zal Netlix Party als een icoontje verschijnen in de taakbalk van Google Chrome.

“Na installatie kan je Netflix Party terugvinden via de letters ‘NP’ in de taakbalk.”

Stap 2: Kies een film en start the party!

Als volgende stap ga je naar Netflix zelf, en kies je wat je gaat kijken. Start je een film, dan zal het icoon van Netflix Party automatisch oplichten. Klik op het icoon om een menu te laten verschijnen. Klik op ‘Start the Party’ en je bent begonnen! Via ‘Only I have control’ kan je instellen dat enkel jij als host de film kan afspelen en pauzeren. Als je dus niet wilt dat al je gasten een pauze inlassen wanneer het hen uitkomt, vink je dit aan.

“Heb je je keuze gemaakt? Time to start the party!”

Stap 3: Deel de link

Op ‘Start the party’ klikken genereert link. Die link moet je delen met je gasten. Het chatvenster wordt automatisch geopend. Hierin kan je met elkaar chatten tijdens het kijken als je daar behoefte toe voelt. Kijk je liever gewoon naar de film, dan kan je het chatvenster wegdoen door ‘Show chat’ uit te zetten. Dit kan je op eender welk moment doen door op het icoon van Netflix Party te klikken.