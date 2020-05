Het is makkelijk om jezelf voor te nemen om minder sociale media te gebruiken tijdens het werken, maar je daaraan houden is een stuk moeilijker. Dan helpt het wanneer je telefoon tijdelijk die applicaties blokkeert.

Wanneer je telefoon naast je ligt, is het heel verleidelijk om “even die snap te openen” of “even Instagram te checken”. In zo’n situatie helpt het wanneer die applicaties tijdelijk geblokkeerd worden, zodat je ze simpelweg niet kan openen. Dankzij de toevoeging van de focusmodus aan ‘Digitaal welzijn’ in Android is dat mogelijk in enkele klikken.

Focusmodus inschakelen

De focusmodus is onderdeel van ‘Digitaal welzijn’ van Android. Ga dus naar de instellingen van je telefoon en tik onderaan op ‘Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht’. Ongeveer halverwege vind je ‘Focusmodus’, tik hierop. Nu zie je een overzicht van al je applicaties. Door een applicatie aan te vinken, kan je deze labelen als ‘afleidende app’. Selecteer alle afleidende apps en druk vervolgens op ‘Nu inschakelen’. De focusmodus wordt nu ingeschakeld en het zal niet langer mogelijk zijn om de applicaties te gebruiken. Tijdens deze focusmode ontvang je ook geen notificaties van deze apps.

De modus is onderdeel van ‘Digitaal welzijn’.

Een pauze nemen

Wil je toch even de verboden applicaties gebruiken, dan kan je de focusmodus volledig uitschakelen of een pauze nemen zodat de modus na een paar minuten automatisch terug wordt ingeschakeld. Dit je doe door naar beneden te swipen op je scherm zodat je notificaties zichtbaar worden. Een van de notificaties is ‘Focusmodus is ingeschakeld’. Tik je hierop, dan kan je kiezen voor ‘Neem een pauze’. Vervolgens kies je of je een pauze wil voor 5, 15 of 30 minuten. Tijdens deze periode zullen alle applicaties terug werken, maar na de pauze zullen ze terug geblokkeerd worden.