Je weet dat je een VPN nodig hebt, maar hoe installeer je die nu en hoe ben je zeker dat je verbinding beveiligd is? Volg deze stappen.

Je hebt op dit punt ongetwijfeld al een idee waarom je een VPN (dat staat voor Virtual Private Network) nodig hebt, namelijk om je verbinding te beveiligen. Je wil immers niet dat iedereen zomaar kan meekijken naar wat je doet op internet. Wat een VPN juist is weten we dus, maar dan komt de volgende vraag: Hoe moet je een VPN gaan installeren en gebruiken?

Het VPN-landschap is enorm uitgebreid en elke dienst heeft wel zijn unieke mogelijkheden. Voor dit artikel kozen we daarom voor SurfShark VPN, een gebruiksvriendelijke allrounder die zowel een desktopversie als een mobiele app aan te bieden heeft. Je kan Surfshark 30 dagen gratis uitproberen en als je niet tevreden bent krijg je zonder problemen je geld terug. Gebruik je liever een andere VPN, dan zal je merken dat onderstaande stappen ook daarvoor werken. Enkel de gebruikersinterface zal er wat anders uitzien.



1. Een VPN-account aanmaken en plan kiezen

Een VPN werkt op zich niet anders dan andere programma’s. Je surft naar de website van de provider en maakt daar een account aan. VPNs werken in de meeste gevallen met een “niet tevreden geld terug”-garantie. Het is een iets lastigere versie van de gratis proefperiode die je bij andere software vaak tegenkomt, maar hoeft geen hindernis te zijn als je op voorhand voldoende onderzoek doet naar de beste VPN voor jouw situatie. De meeste VPNs bieden verschillende plannen aan. Hoe langer je een abonnement afsluit, hoe lager de maandelijkse kost. Zo kan je al snel op een bedrag van maar enkele euro’s per maand terechtkomen. Bij SurfShark is dat bijvoorbeeld 1,79 euro per maand.



2. Een VPN Installeren

Download de software en doorloop de installatie, meer hoef je niet te doen om met je net aangekochte VPN van start te gaan. De mobiele versie kan je steeds vinden via je respectievelijke app-store. Als de installatie voltooid is, log je in met je account en kan je aan de slag.



3. Verbinding maken met een VPN

Lanceer je pas geïnstalleerde VPN en je zal een kleurrijke knop te zien krijgen met daarop een variatie van “Connect”, “Start”, “Launch” of iets anders. Vanaf dat punt is je verbinding beveiligd dankzij je VPN. Je kan er dan nog voor kiezen om zelf een server te selecteren. Standaard wordt er meestal de snelste server gekozen, maar je kan ook kiezen voor een land naar keuze. Dit is handig voor streamingdiensten zoals Netflix of Disney+.



4. Extra mogelijkheden

Je kan vervolgens nog in de extra opties duiken die je VPN voorziet. Zo heeft SurfShark bijvoorbeeld een ingebouwde adblocker en kan je een waarschuwing ontvangen wanneer je e-mailadres in een datalek is terechtgekomen. Je internetverkeer splitsen over niet-beveiligde verbindingen en je VPN-verbinding is ook een optie en vaak is er ook een killswitch voorzien die je internet uitschakelt als je verbinding met de VPN wegvalt.