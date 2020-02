Met de nieuwe update van iOS heeft iedere iPhone en iPad de app Opdrachten gekregen. Maar wat kun je met deze verbeterde Siri?

Door te praten met Siri kun je heel wat praktische opdrachten uit handen geven. Je vraagt naar het weer, laat de lampen uitschakelen… maar wist je dat je Siri ook een reeks opdrachten kunt laten uitvoeren? Dankzij de app Opdrachten hoef je maar één commando te geven waar Siri een aantal handelingen mee kan uitvoeren.

Stap 1 / Open de opdrachten

De app Opdrachten is ontzettend handig, maar heeft nog zijn beperkingen. Toch kun je gebruik maken van een aantal handige functies. In deze workshop maken we een ochtendroutine, waarbij je informatie krijgt over de aankomende dag die komen gaat wanneer je Hey Siri, goedemorgen! roept. Open de app, dan gaan we aan de slag!

Geef Siri wat te vertellen!

Stap 2 / De datum

Klik rechtsboven in het beginscherm op de +. Daarmee maak je een nieuwe opdracht. Geef hem meteen een naam via het menu rechtsboven. Functies vind je het snelst door ze linksboven in het scherm in te voeren. Wil je bijvoorbeeld tekst laten uitspreken, voer deze dan in via Tekst. Hierin kun je elementen invoegen, zoals de huidige datum. Wil je de tekst laten uitspreken? Dan moet je daar een commando toe geven.

Opdrachten werkt in stukjes: je bepaalt eerst wat, daarna pas hoe.

Stap 3 / Het weer

De datum is snel uit het systeem gehaald, voor het weer komt er een extra stap bij. Haal eerst het Weer op van de huidige locatie. Maak daarna via Tekst een leuke zin, waarin je het weer opneemt in de uitvoer. Vervolgens kies je voor Tekst uitspreken. Je kunt het weer ook direct laten uitspreken, zonder een eigengemaakte tekst, maar dan krijg je een saaie begroeting.

Voor het weer komt er nog een stap bij.

Stap 4 / De reistijd

Vervolgens willen we weten hoe ver het reizen is. Zoek via de functie Kaarten naar de reistijd en voer je eindbestemming in. Je kunt kiezen of je per auto, te voet of met het openbaar vervoer reist. Vervolgens gebruik je die informatie in een stukje Tekst en kies je met Tekst uitspreken voor het voorlezen van de totale zin. Klik rechtsboven op Gereed om je opdrachtenreeks op te slaan.