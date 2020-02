Welke laptop is ideaal voor een student in een wetenschappelijke richting van het middelbaar onderwijs?

Ingezonden door Johan

Het is lastig om een ideale laptop aan te duiden op basis van een studierichting, aangezien je die laptop vermoedelijk ook nog zal gebruiken in je vrije tijd, maar we hebben ons best gedaan.

In wetenschappelijke richtingen gokken we dat je op een bepaald punt zal werken met iets zwaardere programma’s om grafieken en 3D-renders te maken en lastige berekeningen uit te voeren. Je wil eerst kijken naar het formaat van de laptop en over het algemeen zijn 15,6-inch laptops hier het beste zodat je nog alle details kan zien én nog een numeriek toetsenbord hebt. Qua prestaties kies je hier best voor 8GB RAM-geheugen (of meer) en minstens een Intel Core i5-processor (8e generatie of nieuwer). Een afzonderlijke GPU is hier normaal niet nodig, aangezien de grafische kwaliteiten van de Intel-processoren steeds beter worden. Tot slot moet je voor jezelf uitmaken hoeveel interne opslag je wil.

We raden sowieso SSD-opslag aan, aangezien dit sneller werkt. Het absolute minimum is 128GB opslag. Als je bestanden vooral in de cloud opslaat en geen grote programma’s of video’s lokaal wil hebben, dan is dat ook ruim voldoende.

