Wanneer je bestanden verstuurt naar vrienden of collega’s, loop je altijd het risico dat iemand anders je mail ontvangt – een typefout is immers zo gemaakt. Met een wachtwoord voorkom je dat ongenodigden je bestanden inzien.

Het zou helemaal veilig zijn als je normale bestanden kunt beveiligen met een wachtwoord. Helaas is dat niet mogelijk, maar wanneer je ze eerst verpakt in een ZIP-bestand zijn er weer mogelijkheden die je helpen met een extra laag beveiliging. Bij het openen wordt nu om een wachtwoord gevraagd. Tip: verstuur dat wachtwoord in een afzonderlijke mail, of bijvoorbeeld via een tekstberichtje op je smartphone!

Winrar

Voor deze workshop maken we gebruik van het programma WinRAR, het meest gebruikte programma voor het inpakken en comprimeren van grote hoeveelheden bestanden. Heb je dat programma nog niet? Download het dan snel via volgende website: www.winrar.nl

Selecteer de bestanden die je wil inpakken in een ZIP-bestand. Rechtsklik op je selectie en kies de optie Toevoegen aan Archief… In het daarop volgende menu kun je de bestandsnaam ingeven, maar rechtsonder zie je ook de functie wachtwoord instellen. Voer het wachtwoord twee keer in (een keer ter controle) en vergeet het niet op te schrijven!

7-Zip

De grote concurrent van WinRAR is 7-ZIP. Het grootste voordeel is dat het volledig gratis is. Ook met dit programma is het heel eenvoudig om bestanden in te pakken en te comprimeren. Beschik je nog niet over dit programma? Download deze freeware via volgende link: www.7-zip.org

Selecteer ook hier de bestanden of mappen die je wil inpakken in een ZIP-bestand. Rechtsklik op de selectie en kies 7-zip > Toevoegen aan archief. In het hierop volgende scherm kun je aangeven wat voor soort bestand je wil maken (ZIP is het meest voorkomende) en zie je ook direct de optie om een wachtwoord toe te voegen, rechtsonder in het venster.