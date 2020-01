Een buurt waarin mensen elkaar goed kennen, is een leukere buurt. Met Hoplr kan je zelf chatgroepen maken of buurtactiviteiten organiseren. Hoe begin je?

Hoplr is een sociaal platform dat opgericht werd in 2016 door twee creatieve Belgen. De bedoeling van Hoplr is dat we met z’n alle meer in contact met elkaar komen. Mensen zitten meer en meer gewoon binnen. Buitenkomen is de boodschap! Hoplr is dus het communicatiemiddel tussen buurten, buren, gemeenten en lokale besturen of instellingen. Via deze weg hoopt het sociale platform terug meer mensen met elkaar in contact te brengen zodat buurten weer écht tot leven kunnen komen. Vandaag zijn al meer dan 120.000 gezinnen aangesloten verspreid over 1000 buurten.

Inschrijven

Allereerst moet je je inschrijven. Dat kan via de Hoplr-app of via hoplr.com. De bedoeling is dat je inschrijving geverifieerd wordt om misbruik tegen te gaan. Na bevestiging van een ambassadeur kan je dan aan de slag.

Alles begint bij een eenvoudige inschrijving

Aan de slag

Leer nieuwe buren kennen, organiseer buurtactiviteiten, leen spullen van elkaar, biedt handige diensten aan, zoek of bied je als babysit aan, ontvang handige meldingen vanuit je stad of gemeente en ga zo maar door. De mogelijkheden met Hoplr zijn bijna eindeloos en zullen je buurt weer helemaal tot leven brengen. Tot op straat!