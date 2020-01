Flitsmeister is de ideale all-in-one oplossing voor jouw navigatie en flitsmeldingen.

Sinds 2015 is de Nederlandse navigatie- en flitsapp Flitsmeister ook in België beschikbaar. Nog op zoek naar een leuk Waze-alternatief? Lees dan deze workshop.

Als je vaak in de wagen van hot naar her moet rijden is een degelijke navigatie-app altijd handig. Tegenwoordig transformeren navigatie-apps naar alles-in-één-modellen waarbij je ook ongevallen, flitsers, flitspalen, files en snelheden kan aangeven. Gebruikers melden een obstakel zodat andere weggebruikers boetes of files kunnen vermijden. Dat principe heet user-generated content en wordt al jaren gebruikt door Google Maps en Waze. Ook Flitsmeister is een mooi alternatief als je geen fan bent van de twee voorgenoemde apps.

Stap 1 / account

Download de Flitsmeister-app in de App Store of Google Play Store. Open de applicatie en maak een profiel aan. Intussen heeft Flitsmeister al zo’n 1.6 miljoen actieve gebruikers. Je kan ervoor kiezen om de applicatie gratis te gebruiken, of een Pro-abonnement nemen. Met Pro kan je advertenties uitschakelen, een profielfoto uploaden en meedoen aan speciale acties die Flitsmeister organiseert. Een Pro-abonnement kost je 8,99 euro voor één jaar maar is de moeite waard.

Registreer je en neem eventueel een abonnement.

Stap 2 / heer in het verkeer

Wees een heer in het verkeer en meld tijdig verschillende obstakels op de weg. Vanuit eender welke tab kan je bovenaan op de knop melden tikken. Daar krijg je dan alle mogelijkheden die je kan melden. Van everzwijnen op de weg tot stilstaande voertuigen langs de pechstrook of verdoken mobiele flitsers achter die ene elektriciteitskast.

Ongeval? Meld het aan je mede-meisters.

Stap 3 / ‘voor jou’

Uiteraard heb je niet altijd nood aan navigatiebegeleiding. Ook tijdens het rijden kan je gemakkelijk een overzicht bekijken in Flitsmeister zodat je weet wat er speelt op je route. Onder het tabje voor jou krijg je een handig lijstje te zien met alle controles, obstakels en files die zich op je huidige weg afspelen. Ook vanuit dit scherm kan je uiteraard zelf nog steeds meldingen doorgeven indien nodig.

Een handig overzicht van melding op je route.

Stap 4 / navigatie

Eén van de grote voordelen van Flitsmeister is dat het ook een ingebouwde navigatiefunctie heeft. Kies daarvoor het meest rechtse tabje kaart. Tip: je kan het kaartje ook gewoon gebruiken om te kijken waar er op dat moment mobiele flitsers staan of nieuwe trajectcontroles zijn bijgekomen. Verder is het concept eenvoudig. Tik op het vergrootglas om de navigatie te starten. In de zoekbalk kan je dan je eindpunt opzoeken. In het zoekmenu raad ik je ook meteen aan om je thuis- en werkadres in te geven. Dat maakt het makkelijk om in één tik naar je ‘favoriete’ plaatsten te rijden.