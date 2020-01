De SOS-noodmelding op iPhones heeft al heel wat levens weten te redden.

In een noodsituatie kan je met de SOS-noodmelding op je iPhone razendsnel de hulpdiensten contacteren. In deze workshop leer je hoe je de noodmelding inschakelt en kan gebruiken wanneer het nodig is.

Sinds iOS 11 heeft Apple de SOS-noodmelding voorzien. Een handige functie waarmee u snel en eenvoudig om hulp kan vragen en SOS-contactpersonen kan contacteren of waarschuwen. In het verleden heeft de functie al meerdere mensen uit hun benarde situatie geholpen.

STAP 1 / contactpersonen

Ga naar Instellingen > Noodmelding. Kies hier of je de SOS-knop wil inschakelen met de zijknop, of iOS automatisch mag bellen bij detectie van een noodsituatie en of je iPhone een aftelgeluid mag afspelen tot het alarmnummer wordt gebeld. Duid ook een aantal contactpersonen aan die kunnen gebeld worden in noodsituaties.

Kies voldoende SOS-contactpersonen.

STAP 2 / hoe gebruiken

Duw vijf maal op de zijknop of houd de zijknop samen met de volumeknoppen ingedrukt (afhankelijk van je keuze in STAP 1). Je SOS-contacten worden ook aangegeven in je medische ID. Als de hulpdiensten je medische ID dus oproepen op je iPhone krijgen ze meteen ook je belangrijkste contactpersonen te zien. Het loont vaak ook om in de naamgeving van je contacten ‘ICE’ te plaatsen. Zo weten de hulpdiensten meteen wie belangrijk is om te contacteren.