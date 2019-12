Google Maps blijft een enorm handige tool. In deze workshop leer je omgaan met de real-time locatiedeling die Maps aanbiedt.

Ben je hopeloos op zoek naar een vriend in een onbekende stad en vind je hem maar niet? Probeer dan eens je locatie te delen van Google Maps en je hebt mekaar in no-time gevonden.

Meestal zijn we niet blij als Google vraagt om onze locatie in een app waar die informatie overbodig lijkt, maar in sommige gevallen kunnen die gegevens wel nuttig zijn. In Google Maps zit namelijk een functie waarmee je in real-time je locatie kan delen met een of meerdere contacten zodat zij precies weten waar jij op dat moment bent. Dit kan handig zijn als je mekaar niet vindt in een drukke stad of als je ’s avonds alleen naar huis wandelt en wil dat er iemand jou vanop een afstand in de gaten houdt en je kan komen zoeken als er onderweg iets misgaat.

Stap 1 / Locatie delen inschakelen

Om je locatie te delen, heb je niet meer nodig dan de Google Maps app. Tik hier op het hamburgermenu (de drie streepjes) links naast de zoekbalk bovenaan om het overzichtsmenu te openen. Vervolgens zie je de optie om je locatie te delen als vijfde in de lijst staan. Tik hierop en Maps legt je de volgende stappen uit.

Je vindt de optie om je locatie te delen in Google Maps zelf.

Stap 2 / Hoe lang en met wie

Vervolgens moet je kiezen hoe lang je je locatie wil delen en wie de info mag zien. Je kan via de plus- en min-icoontjes een tijdspanne van 15 minuten tot maximaal 3 dagen aanduiden of via de tweede optie continu je locatie delen tot je het zelf uitschakelt. Vervolgens kan je via het keuzemenu een contact uitkiezen om de info mee te delen, een bepaalde app openen of een link kopiëren die je zelf stuurt naar wie je wil. Voor deze workshop hebben we een link gekopieerd, aangezien je hiermee de meeste opties hebt. Als je de link intussen kwijt zou zijn, kan je bovenaan het scherm naast je profielfoto op het link-icoontje klikken om hem opnieuw weer te geven.

Je kiest zelf wie je locatie ziet en voor hoelang.

Stap 3 / de andere kant

Het is misschien ook interessant om te weten wat de persoon aan het andere uiteinde te zien krijgt. Bij het openen van de link wordt hij meteen doorgestuurd naar de Maps-app en kan hij zien waar jij bent door een blauw stipje met je profielfoto erboven. Daarnaast kan hij ook het batterijpercentage van je smartphone zien, wat vooral handig is als je smartphone dreigt uit te vallen. Het is ook mogelijk om vandaaruit meteen een route te plannen naar jouw locatie.

De andere persoon kan meteen zien waar je bent en Google kan ook een route opstellen om naar daar te gaan.

Stap 4 / Genoeg gedeeld

Je kan tot slot te allen tijde stoppen met je locatie te delen, ook als je een tijdslimiet hebt ingesteld. Dit doe je simpelweg door onderaan het scherm op het kruisje te tikken. Op dat moment vervalt je huidige link ook, dus als er daarna nog op geklikt wordt, kan die persoon jouw locatie niet meer zien.