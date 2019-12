Snapseed is dé tool om je foto's te bewerken tegenwoordig. In deze workshop leer je omgaan met zwart & wit.

Een kleurenfoto bevat heel veel informatie, maar toch komt een zwart/wit-foto soms krachtiger over. Wat echter als je beide kon combineren en een deel van je foto in kleur kon zetten? We testen het met Snapseed.

Snapseed is een gratis fotobewerkingsapp uit het arsenaal van Google. De applicatie geeft je een verzameling filters waar zelfs Instagram moeilijk tegenop kan en je wordt eveneens voorzien van maar liefst 28 tools die je naar eigen wens kan gebruiken om je foto’s dat beetje extra te geven. Kaders of tekst toevoegen, je foto rechtzetten en bijsnijden of zeer specifiek het contrast en de belichting aanpassen, het kan allemaal met Snapseed. In deze workshop richten we ons op vraag van Clickx-lezer Luc op het inkleuren van je onderwerp in een zwart-wit-foto.

Snapseed voorziet je van 28 tools om je foto’s extra mooi te maken.

Stap 1 / Installatie en fotoselectie

Als je Snapseed nog niet op je smartphone hebt staan, kan je de app downloaden en installeren via de Play Store of de Apple App Store. Open de app en tik in het midden van je scherm op het plusteken. Selecteer vervolgens de foto waarmee je aan de slag wil gaan.

Kies je beeld zorgvuldig.

Stap 2 / Omzetten in zwart wit

Je foto is nu geopend in het ‘Looks’-menu. Hier kan je enkele eenvoudige filters selecteren, een aanrader als je foto er wat flauw uitziet. Het menu ‘Tools’ is echter wat we nodig hebben voor deze stap. Open het en kijk even naar de mogelijkheden. Sommige opties zijn onmiddellijk duidelijk, andere zal je moeten ontdekken. Selecteer de tool ‘Zwart-wit’. Je krijgt nu opnieuw de mogelijkheid om een filter te kiezen voor het gedeelte van je foto zonder kleur. Doe dit, of tik onderaan op het schuifbalkje om zeer specifiek instellingen aan te passen (door naar links en rechts te swipen). Gewoon proberen is de beste manier van werken hier. Als je iets niet mooi vindt, zet je de waarde gewoon terug op 0. Tevreden met je foto? Tik op het vinkje om de instellingen te bewaren.

Keuze genoeg, wij willen zwart-wit.

Stap 3 / Je onderwerp isoleren

Nu komt het echte werk. Tik bovenaan rechts op het menu om bewerkingen ongedaan te maken, daarin vind je de optie ‘Bewerkingen bekijken’. Rechts krijg je nu al je aanpassingen te zien. Tik op Zwart-wit en selecteer de middelste optie met het penseel (de prullenbak verwijdert de bewerkingen, de schuifbalken laten je opnieuw aanpassingen maken). Je komt nu in de modus ‘Stapelpenseel’ terecht. Draai onderaan links eerst en vooral het laagmasker om door op de cirkel te tikken. Druk vervolgens op de pijl naar beneden tot je penseel op 0 staat (als dit nog niet het geval is). Vanaf nu kan je je onderwerp isoleren door over je scherm te vegen. Gebruik duim en wijsvinger om in te zoomen. Heb je te veel in kleur gezet? Zet het penseel dan terug naar 100 om gebieden opnieuw Zwart-wit te maken.

Het schilderwerk kan beginnen.

Stap 4 / Exporteren

Evalueer het eindresultaat via het oog-icoon en druk op het vinkje om te bewaren. Je afbeelding is nu klaar. Tik onderaan op ‘Exporteren’ om je foto te delen of op te slaan.