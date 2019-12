Veiligheid boven alles. Hoe gevaarlijk is het om telkens afgeleid te worden door je telefoon? Onze nieuwsgierigheid wint het immers vaak van ons verstand! Wij laten je zien hoe je automatisch de Automodus inschakelt.

In de auto zonder afleiding

De automatische functie van de Automodus is in het bijzonder handig wanneer jij achter het stuur zit. Ben je regelmatig bijrijder? Dan kun je hem beter handmatig inschakelen. Wij laten je zien hoe je de functie instelt en automatisch laat activeren. Zo kun je autorijden zonder afleidingen!

Handmatig instellen

Ga naar Instellingen en tik op het Bedieningspaneel. Zoek hier in de lange lijst naar de functie Niet storen tijdens autorijden en tik op het groene plussymbool. Het nieuwe icoon verschijnt nu in het bedieningspaneel, wanneer je vanuit de rechter bovenhoek naar beneden sleept. Je kunt de volgorde van de icoontjes aanpassen in het menu Bedieningspaneel.

Je kunt je smartphone tijdelijk op ‘Niet storen’ zetten in de auto.

Automatisch inschakelen

Wil je deze functie automatisch inschakelen? Ga hiervoor naar Instellingen > Niet Storen en tik op Handmatig onder het kopje Niet storen tijdens autorijden. Je krijgt nu drie opties: Automatisch, waarbij je iPhone in iedere auto op Niet Storen wordt gezet. Via Bluetooth in de auto, stelt een bluetooth apparaat in als trigger voor het inschakelen van de functie en er is Handmatig, zoals hij al was.