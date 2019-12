Eens je een paar jaar Spotify hebt, heb je ongetwijfeld enkele zorgvuldig samengestelde toplijsten. Die verliezen zou natuurlijk zonde zijn, dus het loont om ze veilig te stellen via een back-up.

Het moet gezegd worden dat deze workshop zich richt tot het back-uppen van de data van afspeellijsten en niet de nummers zelf. Je kan Spotify-nummers namelijk niet downloaden voor extern gebruik. Het resultaat van deze workshop bestaat dus uit een bestand dat je kan gebruiken om je afspeellijsten te herstellen moest het ooit eens foutgaan.

Spotmybackup.com

Om een back-up te maken van Spotify heb je de Spotify-app niet eens nodig. Ga naar spotmybackup.com, klik op de knop ‘Login with Spotify’ en meld je daar aan met je Spotify inloggegevens. Er wordt nu gevraagd of je akkoord bent met de machtigingen die de website krijgt. Klik in dat venster op ‘akkoord’. De website zal nu al je afspeellijsten ophalen. Dit kan gerust een paar minuten duren.

Na het inloggen dien je nog even de machtigingen te accepteren.

Lijst exporteren

Wanneer je ‘finished loading’ ziet staan, klik je op de knop ‘Export’. Er wordt nu een json-bestand gedownload. Je kan dit bestand openen, maar je zal zien dat het een nietszeggende verzameling van gegevens is. Concreet zie je hier de unieke id’s voor elk nummer. Moest er ooit iets voorvallen met je Spotify-account waardoor je eindigt met een blanco profiel, kan je via spotmybackup.com nu kiezen voor ‘import’ en het json-bestand importeren. De dienst zal automatisch al je afspeellijsten terugzetten. Bewaar het json-bestand dus goed, want zonder dat bestand heb je geen back-up!