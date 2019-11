Onlangs introduceerde Microsoft een nieuwe manier van samenwerken, middels het programma Microsoft Teams. En, zo dachten ze, iedereen wil dat wel gebruiken! Er is gelukkig een manier om het permanent te verwijderen.

Veel Windows-gebruikers hebben al geprobeerd om Microsoft Teams van hun computer te verwijderen. Het werd plots onderdeel van de Office-omgeving, waarbij het zich behoorlijk opdringerig naar voren schoof. Tevergeefs, want het programma blijft zichzelf installeren. Er zijn twee manieren om het permanent van je computer te verwijderen, zodat je geen last meer hebt van het aanmeldscherm.

Even zoeken

Klik in Windows op het Windows-icoon links onder in de hoek en ga naar het menu Instellingen. Open in dit menu de optie Apps en onderdelen. Hierin vind je alle geïnstalleerde apps op je computer. Zodra je een app aanklikt, krijg je de mogelijkheid om de app te Verwijderen (en soms te verplaatsen naar een andere locatie op je harde schijf).

Verwijderen kan eenvoudig vanuit het app-overzicht

Fase 2

Zoek nu in de lijst met apps naar Teams, maar sneller ben je door Teams in de voeren in het zoekvak. Klik vervolgens Teams machine-wide installer aan en verwijder deze. Verwijder vervolgens Microsoft Teams. Nu zal de app niet meer opgestart worden wanneer je jouw computer inschakelt!