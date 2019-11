Je bent helemaal zen, je dooft alle lichten, je geeft je geliefde een nachtkusje en vraagt vervolgens aan Google Home om je morgen wakker te maken. “OKE IK ZAL JE WAKKER MAKEN,” brult ze. Weg nachtrust.

Overdag is het handig dat Google Home wat luider reageert. Er is achtergrond van huisgenoten die in de weer zijn, een televisie die speelt, etc. Wanneer alles echter muisstil is ’s nachts en je de laatste persoon bent die naar bed gaat, wil je niet dat Google Home iedereen wakker brult. Daar heeft Google een oplossing op voorzien, want je kan instellen dat je virtuele assistent ’s avonds wat stiller praat.

Google Home app

Open de Google Home applicatie op je telefoon en tik het Google Home-apparaat aan waarvan je automatisch het volume wil verlagen in de avond. Tik nu rechtsboven op het instellingen-icoontje. Er opent zich nu een lijst met apparaatinstellingen. Scrol wat naar beneden en druk op ‘Nachtmodus’.









Nachtmodus instellen

Zet de schakelaar om zodat nachtmodus geactiveerd wordt. Je krijgt nu een schema te zien waarin je kan kiezen op welke dagen de nachtmodus actief moet zijn en tussen welke tijdstippen. Wil je nog meer rust ’s nachts, dan kan je ook de “niet storen” schakelaar omzetten en bijvoorbeeld de LED-helderheid van Google Home ’s nachts dimmen. Slaapwel!