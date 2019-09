Moet jij ook steeds op zoek naar je pakketjes bij de buren of bestel je zoveel online dat je zelf niet meer weet hoeveel leveringen er onderweg zijn? De My Bpost-app is de oplossing!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





Bpost gaat mee met zijn tijd en heeft ondertussen ook een app beschikbaar. Hiermee kan je eenvoudig je pakjes volgen dankzij de ingebouwde tracker en notificaties. Zelf je pakje toevoegen hoeft niet, want eens je je fysieke adres en e-mailadres linkt, gebeurt alles automatisch. Niet thuis? Dan zorgen de levervoorkeuren voor de oplossing.

Je Bpost-account aanmaken

Om deze superhandige app te gebruiken, heb je twee dingen nodig: de app zelf (logisch) en een Bpost-account. We beginnen met het aanmaken van je Bpost-account via https://track.bpost.be/preferences/. Wat je hier doet is het ingeven van je persoonlijke leveringsvoorkeuren aan de hand van je adres. Klik op registreren en geef je adres in. Kies vervolgens waar je jouw pakketjes wil laten leveren als je zelf niet thuis bent. Heb je buren die je goed kent? Dan kan het daar. Zijn zij ook niet vaak thuis? Dan kan je de postbode zelfs vragen om het pakje in je garage of de achtertuin te leggen door een veilige plaats in te geven. Een afhaalpunt is natuurlijk ook nog steeds mogelijk en dient als back-uplocatie moest er zich een probleem voordoen. Bij de laatste optie geef je nog enkele gegevens in en kan je ook extra e-mailadressen én personen toevoegen, handig voor bijvoorbeeld ouders of grootouders. Bevestig je registratie en je bent klaar met deze stap.

My Bpost app downloaden

De My Bpost app kan je vinden in de iOS en Android App Stores door gewoon even te zoeken op de juiste omschrijving of via de website van Bpost via www.bpost.be/site/nl/ontvangen/pakjes-ontvangen/my-bpost-app. Eens de installatie voltooid is, kan je inloggen met het account dat je hebt aangemaakt in Stap 1, accepteer de gebruiksvoorwaarden en je komt op het Home scherm terecht. Staat je app niet in de juiste taal? Tik dan rechts op de drie puntjes en kies de derde optie om de taal aan te passen. Ook je voorkeur voor meldingen kan je hier aangeven.

Mijn pakjes

Onder het menu Mijn Pakjes krijg je een overzicht te zien van de Huidige Pakjes die onderweg naar jou zijn en hun huidige status. Tik erop en je krijgt uitgebreide details en een geschiedenis te zien. Op zoek naar een eerder pakje? Deze vind je onder Geleverde Pakjes. Rechts bovenaan staat ook een filter die je helpt de lijst te doorzoeken.









Pakje toevoegen

Heb je via een ander e-mailadres een pakje besteld (bijvoorbeeld voor het werk) en wil je dat toch ook in je app zien, dan kan je via het menu Pakje Toevoegen en aan de hand van de barcode een zending toevoegen aan de lijst. Dit werkt ook voor pakketjes die je zelf naar iemand stuurt en kan dus wel eens van pas komen.