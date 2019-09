Gebruik jij je wachtwoord voor Twitter op verschillende plekken? Dan is het aan te raden om daar snel een einde aan te brengen. Daarnaast lees je in deze workshop alles over de andere beveiligingsopties die Twitter biedt.

Er lijkt onder de ‘normale mensen’ weinig aandacht te zijn voor de beveiliging van hun accounts. Je leest of hoort dan ook vaak van mensen dat ze op ‘alle platformen hetzelfde wachtwoord gebruiken’. Prima, maar als iemand zo’n wachtwoord in handen krijgt, is er bijna sprake van vrij spel. In veel gevallen kan je namelijk je wachtwoord aanpassen zonder enige vorm van verificatie; probeer dan nog maar eens controle te krijgen over je accounts. Het is dan ook belangrijk om meer aandacht te schenken aan het beveiligen van je online-werkomgeving. In deze workshop kan je alle stappen terugvinden om je Twitter-account alvast te beveiligen tegen een eventuele gerichte aanval.

Wijzig je wachtwoord

Het is om te beginnen aan te raden om voor elk platform een losstaand wachtwoord aan te maken. Je zou zelfs een briefje kunnen maken waar je de wachtwoorden van je sociale media op noteert. Het wijzigen van je wachtwoord via Twitter gaat relatief gemakkelijk. Via de Twitter-app op Android of iOS navigeer je naar INSTELLINGEN EN PRIVACY, gevolgd door ACCOUNT en WACHTWOORD. Vul daar nu een wachtwoord in dat voldoet aan de voorwaarden: Let op, je moet ten minste één hoofdletter gebruiken evenals cijfers en speciale tekens.

Wachtwoord reset-bescherming

Als een (digitale) inbreker dan toch je wachtwoord weet te achterhalen, dan is het belangrijk om een vorm van wachtwoord reset-bescherming in te schakelen. In Twitter zorgt deze optie ervoor dat, ondanks dat ze mogelijk je oude wachtwoord hebben, of je beveiligingsvraag kunnen beantwoorden, ze je wachtwoord niet kunnen wijzigen. Om deze optie in te schakelen navigeer je wederom naar het Instellingen-menu van Twitter, ditmaal gevolgd door Security. Klik daar nu op Wachtwoord reset-bescherming en vul je Twitter-wachtwoord in om het in te schakelen.









Schakel tweetrapsauthenticatie in

Het wijzigen van je wachtwoord en het inschakelen van beveiliging tegen het wijzigen van je wachtwoord zijn twee belangrijke eerste stappen die je uit kan voeren. Is dat eenmaal gedaan, dan kom je in de geavanceerdere menu’s van Twitter terecht. Deze kan je enkel via de website bereiken; navigeer daarvoor wederom naar Instellingen en Privacy. Blijf nu bij het kopje Account en klik op Setup inlogverificatie, je krijgt nu te zien hoe het systeem werkt. Klik je op Volgende, dan moet je je wachtwoord invoeren om de dienst te activeren.

Bewaar je back-up code

Je krijgt vervolgens de vraag of je je back-up code op zou willen schrijven. Deze code heb je nodig als je per ongeluk je telefoon vergeet, maar toch eens in Twitter moet komen. Maak er om te beginnen alvast een foto van of schrijf de code op, zo kan je te allen tijde alsnog inloggen. Zorg er dan wel voor dat de foto op het opgeschreven blaadje niet te makkelijk en niet te moeilijk terug te vinden is. In de basis werkt het verificatie-systeem trouwens via sms. Als je de code hebt opgeschreven kan je klikken op ‘gereed’, en bijvoorbeeld een beveiligingsapp zoals Authy instellen.