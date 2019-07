Even weggegaan maar je Windows-computer niet vergrendeld? Juist dan is het erg gemakkelijk om je Windows 10-computer vanaf afstand te vergrendelen. In deze workshop lees je hoe je voorkomt dat een ongewenst figuur je computer binnendringt.

Even bij je computer weglopen en deze dan vergeten te vergrendelen: het zal iedereen wel eens overkomen. Als er belangrijke documenten op staan wil je echter liever niet dat deze voor iedereen inzichtelijk zijn. Nu kan je op voorhand alles wel voorzien van een wachtwoord, maar dat staat het gebruiksgemak dan weer in de weg. Gelukkig heeft Microsoft vanaf Windows 10 een nieuwe functie in weten te bouwen. Daarmee kan je via je Microsoft-account in een paar stappen je computer vergrendelen en een bericht achterlaten. Dat laatste komt dan weer zeer goed uit als je je computer kwijtraakt. In deze workshop overlopen we alle stappen om je computer op afstand te vergrendelen.

Aanmelden op je Microsoft-account

Om het proces te starten, dienen we eerst in te loggen op het Microsoft-account. Let er wel op, daarvoor moet je laptop verbonden zijn met een Microsoft-account. Is dat nog niet het geval, doe dit dan gerust. Het koppelen van een Windows 10-machine aan een Microsoft-account verloopt via het instellingen-menu. Navigeer vanuit het Windows instellingen-menu naar het kopje ACCOUNTS. Binnen dat kopje kan je klikken op: LIEVER AANMELDEN MET EEN MICROSOFT-ACCOUNT. Log daar nu op in en volg de stappen van het aanmeld-proces. Is het account gekoppeld? Dan is het tijd om terug te schakelen naar het begin, met het inloggen via https://account.microsoft.com/devices/.

Selecteer de juiste computer

Het moge duidelijk zijn dat dit een laatste redmiddel is om je computer op afstand af te sluiten. Microsoft heeft de functie niet ingebouwd om dagelijks te gebruiken. Maar, vooraleer we de computer vergrendelen is het tijd om het juiste apparaat te selecteren. Op de pagina waar je nu terechtkomt zijn namelijk al je gekoppelde apparaten terug te vinden. Heb je het juiste apparaat gevonden – controleer daarvoor eventueel de naam van deze computer – klik daar dan op. Overigens werkt deze functie natuurlijk ook bij desktops, al raak je deze gelukkig al iets minder gemakkelijk kwijt. Als de laptop recent nog ingeschakeld was kan je snel zien wat de status ervan is, onder andere met de Windows updates. Klik je nu op ‘Mijn apparaat zoeken’, dan krijg je meer functies tot je beschikking.









Vergrendel op afstand

Als je computer is ingeschakeld, GPS ingeschakeld is en ‘Mijn apparaat zoeken’ ook nog eens actief is, dan kan je nu met een kleine afwijking zien waar de computer staat. Dan is het nu tijd om deze te vergrendelen, daar is deze workshop immers op gericht. Op de pagina voor het zoeken naar je apparaat staat links ook een andere knop: ‘Vergrendelen’. Klik je op deze knop dan krijg je uitleg over de werking. Zo worden alle ingelogde accounts uitgelogd, maar je houdt zelf natuurlijk te allen tijde toegang. Helaas schakelt ook de locatieservice daarmee uit. Wel zal Microsoft je via e-mails op de hoogte houden over de status van de laptop, bijvoorbeeld als er wederom is ingelogd op de accounts die bij het vergrendelen waren uitgelogd.

Laat een bericht achter

Wat mij betreft heeft Microsoft ook nog wel een leuke functie toegepast: het achterlaten van een bericht. Het bericht zal op je vergrendelingsscherm verschijnen en is dus te zien zonder in te loggen. Op die manier kan je een vinder laten weten wie je bent, en met wie hij/zij het beste contact mee op zou kunnen nemen. Daarbij zou je kunnen denken aan een e-mailadres of een telefoonnummer. Is je laptop daadwerkelijk kwijt, dan is het hopen dat de vinder de laptop graag retourneert. Zo niet, dan is het voor de gebruiker in elk geval een stuk lastiger om nog toegang te krijgen tot je bestanden. Hoe dan ook, als dit ooit mag gebeuren, dan weet je in elk geval hoe te werk te gaan.