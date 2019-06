Als je Google Maps op je smartphone hebt geïnstalleerd, zul je regelmatig door Google benaderd worden met de vraag: hoe was je bezoekje? Soms is het grappig om de lijsten in te vullen, maar er wordt wel heel veel gevraagd van de community.

Klaar met bekritiseren

In het begin is het een verslavende bezigheid: je mening geven over locaties waar je bent geweest. Op den duur kan het echter knap vervelend worden – al die berichtjes van Google… ze houden echt alles van je bij! Met een simpele handeling schakel je deze functie uit, waarna je geen verzoekjes meer zult ontvangen.







Je schakelt de functie voor het beoordelen van locaties uit in de app zelf. Open dus GOOGLE MAPS, zodat je toegang krijgt tot de instellingen. Klik linksboven op de drie lijntjes boven elkaar, Google’s symbool voor het menu. Druk vervolgens op INSTELLINGEN.

Ga vanuit INSTELLINGEN naar MELDINGEN. Druk op MIJN BIJDRAGEN. Hierna zie je een enorme lijst met functies waar je meldingen over kunt ontvangen. Er zijn tal van meldingen die compleet overbodig zijn en nooit zullen voorkomen. De meest indringende en meest voorkomende melding is echter PLAATSEN BEOORDELEN EN REVIEWEN. Schakel die alvast uit – en schroom niet om meer schakelaars om te zetten.