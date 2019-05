Sinds de introductie van Creative Cloud, is Photoshop een grote kost geworden voor hobbyisten. Daarom zoeken zij steeds naar alternatieven. Niet alleen hobbyisten, maar ook professionals werden al snel gecharmeerd door Affinity Photo, een tool gemaakt door een select groepje ontwikkelaars die kwaliteit duidelijk in de bovenste schuif heeft.

Voor ontwikkelaar Serif begon het allemaal bij Affinity Designer, een tool voor grafisch design en vectors. Vervolgens kwam Affinity Photo om foto’s te bewerken en ondertussen is ook Affinity Publisher in de maak, de tegenhanger van InDesign voor het maken van paginalay-outs. Serif is dus druk bezig met een ecosysteem uit te bouwen dat je Adobe voorgoed doet vergeten. In deze cursus focussen we ons op de beginselen van Affinity Photo. De software is te downloaden voor Mac en Windows en heeft een ruime testperiode. Daarna kan je de software downloaden voor ongeveer 50 euro.

Wanneer je Photoshop gebruikt, kan je ook gerust Affinity Photo uitproberen. Dankzij een krachtige engine importeer je namelijk zo je Photoshop-bestand naar Affinity.

Document setup

Alles begint bij het opzetten van het document. Ga naar File > New. In deze cursus maken we een cover voor een boek, maar je kan uiteraard eender welk formaat kiezen. De instellingen die je hier zal kiezen, zullen dus afhangen van je project.

Afbeeldingen en lettertypes selecteren

Je hoeft niet per se je eigen beeldmateriaal te voorzien. Wanneer je op zoek bent naar gratis rechtenvrije afbeeldingen, kan je bijvoorbeeld een kijkje nemen op unsplash.com. Op fontsquirrel.com kan je dan weer lettertypen vinden die gratis te gebruiken zijn, ook voor commercieel gebruik. We vonden een afbeelding van een man en van een bos op Unsplash. Deze zijn ook te downloaden via affin.co/forest en affin.co/man, zodat je de cursus perfect kan volgen.

De achtergrond toevoegen

Klik in Affinity op File > Open en selecteer de afbeelding van de achtergrond. Kopieer de afbeelding nu (Edit > Copy) en plak deze vervolgens in je project. Klik links op het cursor-icoontje onder het handje. Je kan de afbeelding nu herschalen via de zijkanten en verslepen binnen het project. We willen dat de lucht er duisterder uit komt te zien. Navigeer rechts naar het Layers-scherm en klik onderaan op Add Pixel Layer. Klik vervolgens links in de toolbar op het Gradient-icoon en trek een lijn van onderen naar boven. Speel eventueel ook met het middelpunt van de gradient om het geheel wat zwaarder te maken. Klik nu linksboven naast “Type” op het kleurenvakje. Kies bij Opacity voor 0%. Tot slot hoeven we nog één ding te doen, klik in het Layers-paneel op de layer met de gradient en kies in plaats van ‘Normal’ voor ‘Darken’. We hebben nu een onheilspellend duister bos.

Het onderwerp toevoegen

Tijd om de man in het bos te plaatsen. De afbeelding van unsplash heeft echter reeds een achtergrond. We zullen de man dus los moeten maken van de achtergrond. Dit kan je uiteraard in Affinity Photo, maar om deze cursus niet te lijvig te maken doen we dit via de website remove.bg. Wanneer je een transparante png-afbeelding hebt waar enkel de man op staat, sleep je deze in je project in Affinity Photo. We willen deze persoon een gloed achter zich geven. Klik hiervoor op de layer, ga naar het Effects-paneel en klik op Outer Glow. Kies vervolgens voor eenheel grote radius (zoals 60) en speel met de opacity om het effect niet te zwaar te maken.

Zaklamp toevoegen

Om het plaatje compleet te maken, gaan we het hoofdpersonage een zaklamp geven. Voeg een nieuwe Pixel Layer toe. Klik vervolgens bij de tools links op het pen-icoontje en teken de vorm van de lichtbundel. Indien nodig kan je de ‘nodes’ (de witte vierkantjes) van de vorm verplaatsen door CMD (voor Mac) of CTRL (voor Windows) ingedrukt te houden.

Klik linksboven op “Fill” en kies voor wit. We hebben nu het licht, maar het is uiteraard nog niet realistisch. Maak een kopie van deze layer (klik rechts op de layer en kies voor ‘Duplicate’) en verberg de originele layer door te klikken op de checkbox rechts. Klik nu op de nieuw aangemaakte layer en kies voor een ‘Gaussian Blur’ van 20px. Maak nu de originele layer terug zichtbaar. Selecteer beide layers, klik er rechts op en kies vervolgens voor “Group”. Om het geheel nog wat realistischer te maken, gaan we ervoor zorgen dat het uiteinde van de lichtstraal wat minder fel is dan het midden van de lichtbundel. Hiervoor hebben we de Eraser tool nodig, het gummetje links in de toolbar. Klik hierop en kies bovenaan voor een heel lage opacity en lage hardness (bijvoorbeeld 5% opacity en 15% hardness). Vervolgens kan je met enkele vegen het uiteinde wat minder fel maken.

Er ontbreekt precies nog wat. Een zaklamp! Voeg een nieuwe Pixel Layer toe en houd de linkermuisknop ingedrukt op de Rectangle Marquee Tool (het vierkantje met onderbroken randjes) tot je voor de Elliptical Marquee Tool kan kiezen. Houd nu de shift-toets ingedrukt en maak een mooie ronde bol die ongeveer even groot is als de hand van de man. Klik vervolgens op het verfemmertje in de toolbar, zorg dat er een witte kleur geselecteerd is en klik vervolgens op de ronde selectie om het op te vullen met wit. Nu dien je enkel nog de cirkel een Gaussian Blur te geven van ongeveer 6px. Klik op Select > Deselect om de cirkel niet langer te selecteren.

Resultaat exporteren

Tijd om het resultaat vol trots te exporteren. Klik op File > Export. Kies nu voor het gewenste formaat, zoals PNG, PDF of iets anders. Klik vervolgens op de knop “Export” en kies een bestemming voor het bestand.

Tip: het ultieme handboek

Een nieuw programma leren kan best intimiderend zijn. Een goed begin is om dan online op zoek te gaan naar tutorials, maar voor wie graag bij de hand wordt genomen, heeft Affinity een prachtig boek uitgebracht waarin je alles leert. Deze cursus is gebaseerd op een van de projecten uit het officiële Affinity Photo Workbook.