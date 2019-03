Er zijn een aantal standaarden in de computerwereld, waar vrijwel alle apparaten en programma’s zich aan houden. Vrijwel alle – uitzonderingen bevestigen de regel. Online kun je snel en eenvoudig je bestanden omzetten naar het juiste formaat.

Soms heb je een bestand dat net niet voldoet aan je wensen. Je wil bijvoorbeeld een document versturen als pdf, maar het is een Word-bestand. Of je wil een muziekbestand afspelen, maar je mp3-speler kan het bestandsformaat niet aan… Zamzar-abim! Je kunt ze online in een handomdraai converteren naar het juiste formaat.

Stap 1: Bestanden converteren

Op de website https://www.zamzar.com/ begin je meteen bij het converteerscherm. Kies allereerst het bestand dat je wil omzetten via de knop Choose File (of sleep het bestand naar dit vakje). Vervolgens kies je uit de lange lijst het gewenste bestandsformaat. Deze lijst is opgedeeld in categorieën. Het is belangrijk om te weten naar welk formaat je wil converteren. Daarnaast kun je natuurlijk geen document omzetten naar video of muziek!

Stap 2: Vanaf een URL

In het tweede tabblad op Zamzar.com vind je de URL converter. Daar kun je een online locatie opgeven van een bestand dat je wil converteren, zoals bijvoorbeeld een .pdf dat je wil omzetten naar een .doc. Kopieer de URL in het linkervak, kies het formaat waar je naar wil converteren en klik op Convert. Het bestand wordt geüpload, omgezet en voor je klaargezet met een downloadlink. Een kind kan de was doen!