Ondanks het feit dat bijna alles online gaat – van het downladen van programma’s tot het uploaden van gegevens – komt het zo nu en dan toch nog voor dat je iets moet lezen vanaf een cd of dvd. Wat kun je doen als je er geen voorhanden hebt? We bekijken vier opties.

Stap 1) Extern

De makkelijkste manier is om gebruik te maken van een externe dvd-speler. Die koppel je eenvoudig aan de USB-poort van je computer, waarna je hem kunt gebruiken alsof hij ingebouwd was. Je koopt ze in alle soorten en maten, de prijzen beginnen bij ongeveer 30 euro. Je kunt zelfs opstarten vanaf een externe dvd-speler, hoewel je de opstartvolgorde dan wel moet beginnen bij USB. Daar sluit je ze immers op aan.

Stap 2) ISO

Als je geen echte dvd-speler wil kopen, dan kun je net doen alsof. Met het programma Infrarecorder kun je (op een computer die wel een cd- of dvd-speler heeft) een zogeheten ISO-bestand maken van een bestaande cd of dvd. Dat is een reservekopie van een schijf. Als je een (freeware) cd of dvd download die je zelf kunt branden, is deze ook in het ISO-formaat. Vervolgens kun je op je computer zonder cd-speler dubbelklikken op het ISO-bestand. Windows herkent het bestand vervolgens als zijnde een backup van een schijf en maakt een virtueel station aan, zodat je alle bestanden kunt gebruiken.

Stap 3) Delen

Heb je in huis een computer staan die wel beschikt over een cd-speler? Dan kun je die delen binnen alle computers in hetzelfde netwerk! Open Verkenner en ga naar Deze Computer. Rechtsklik op het dvd-station. Klik Toegang verlenen Tot > Geavanceerd Delen. Klik op de knop Geavanceerd delen en vink Deze map delen aan. Nu wordt hij gedeeld in het hele netwerk. Op de computer waar je toegang wil krijgen tot de schijf klik je in Verkenner op Netwerk, selecteer je de computer in de lijst die de cd-speler heeft en zoek je daar de schijfletter die je net hebt aangemaakt.

Stap 4) Digitaliseer de content

Veel informatie op cd’s en dvd’s kun je vanaf een andere computer via een USB-stick overzetten op jouw eigen computer. Gewoon een kwestie van kopiëren en plakken. Bij films en muziek gaat dat echter niet. Die zul je moeten rippen: omzetten naar een formaat dat je computer kan lezen. Muziekcd’s kun je converteren met bijvoorbeeld iTunes of Windows Media Speler. Wil je meer functies? Probeer dan eens het gratis programma CDex om cd’s om te zetten naar mp3. Voor films op dvd gebruik je het programma WinX dvd ripper, waar je ze mee kunt converteren naar verschillende bestandsformaten.