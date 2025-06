Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Bij Clickx hebben we ons al eens luidop afgevraagd of ChatGPT’en het nieuwe googelen zou gaan worden. De chatbot wordt tegenwoordig al snel aanzien als een soort alwetend orakel, dat echt op álles een pasklaar antwoord heeft: of je nu een recept zoekt voor je favoriet gerecht of een technisch vraagstuk wil laten uitspitten. Ondanks dat ontwikkelaars zoals OpenAI (ChatGPT) en Google (Gemini) erin slagen om hun taalmodellen almaar slimmer te maken, hebben ze nooit zomaar de absolute waarheid in pacht. ChatGPT en co zijn allesbehalve feilloos. Ze beroepen zich al eens op bronnen die eenzijdig of subjectief kunnen zijn of slaan alsnog feiten door elkaar. Blijf dus vooral zelf kritisch en schuw de traditionele zoekmachines niet. Je leest er alles over in ons achtergrondstuk.

In dit extra dikke zomernummer schotelen we je maar liefst 36 pagina’s voor waarin we beeldschermtechnologie ontleden. Wat gaat er schuil achter oled en HDR en hoe kies je de juiste tv of monitor? We helpen je op weg. We kijken ook even waar we vandaan komen en hoe het display van de toekomst eruit zal zien. Heb je tot slot een vakantie of uitstap gepland? Dan heb je ongetwijfeld wel wat aan onze koopgidsen powerbanks en bluetoothspeakers.

Een fijne zomer en veel leesgenot gewenst,

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur