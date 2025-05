Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Beste lezer,

Hetzelfde wachtwoord gebruiken op verschillende platformen of dooddoeners genre ‘Wachtwoord123!’: het komt vaker voor dan je zou denken. Op de werkvloer proberen bedrijven werknemers herop te voeden, maar dat blijkt niet altijd de oplossing. Want wanneer je gedwongen wordt om vaak van wachtwoord te veranderen, leidt dat tot gemakzucht en juist zwakkere wachtwoorden, zo blijkt uit onderzoek. In onze workshop geven we praktische tips om tot sterkere wachtwoorden te komen.

Technologie werd ons ooit voorgesteld als de grote gelijkmaker. Een wondermiddel dat muren sloopt, mensen wereldwijd verbindt en iedereen kans geeft. Maar die droom begint stilaan barsten te vertonen. In plaats van de kloof tussen arm en rijk te dichten, lijkt technologie die vaak nog te verdiepen. Wie achterop hinkt, raakt stilaan uit beeld – alsof je offline ook letterlijk onzichtbaar wordt. Die digitale kloof analyseren we deze maand in ons achtergrondverhaal.

Ecocheques… we zijn er allemaal wel eens mee blijven zitten, om ze dan (vlak voordat ze zouden vervallen) uiteindelijk te spenderen aan iets dat we eigenlijk niet nodig hadden. Onze redacteur ging voor jou na welke toestellen je eigenlijk allemaal kan kopen met ecocheques. Hopelijk kan het je inspireren voor je volgende aankoop.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur