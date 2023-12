Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In dit dubbelnummer hebben we twee XTRA’s neergepend waarmee je het thuis nog comfortabeler kan maken nu de dagen korten en de winter voor de deur staat. Zo stappen we de smarthomewereld binnen met Matter, dat het amalgaan van smarthomeprotocollen met elkaar wil laten communiceren. Dat is goed nieuws voor consumenten die het beu zijn om verschillende apps door elkaar te gebruiken voor al hun slim gerief. Maar hoe kies je nu slimme verlichting en welke stemassistent is het beste bij de pinken? Je leest het in onze XTRA rond smarthome.

Wie al eens graag in zijn cocon kruipt, hecht wellicht ook belang aan een goede ontspanningsruimte en daarin kan kwalitatieve audio niet ontbreken. In onze tweede XTRA lees je hoe je een goed audiosysteem samenstelt, een subwoofer uitkiest én ervoor zorgt dat de buren niet komen klagen.

Verder ontdek je hoe de desktoptoren zich staande weet te houden in een tijdperk van laptops en tablets en gaan we even terug in de tijd met Videotex, de Vlaamse voorloper van het internet. In onze koopgidsen, tot slot, hopen we je te overtuigen van de voordelen die all-in-one-pc’s en mechanische toetsenborden te bieden hebben.

Maak het gezellig tijdens de feestdagen en veel leesgenot gewenst.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur