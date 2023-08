Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Je bent nooit te oud om te leren. Dat weet jij als Clickx-lezer als geenander. Daarom kijken we deze maand onder meer naar studentenlaptops. Die zijn niet alleen geschikt voor de schoollopende (klein)kinderen: misschien kan het je inspireren in je zoektocht naar een degelijke werklaptop waarvoor je niet te diep in de buidel moet tasten.

Maar, wellicht moet je wel oud genoeg zijn om van Minitel gehoord te hebben. Dat was een soort internet avant la lettre in de jaren 80. Franse burgers konden er overheidsdocumenten mee opvragen of primitieve chatrooms induiken. Je leest er alles over in ons achtergrondverhaal.

Tot slot hopen we je nog meer nieuws bij te brengen met 14 workshops. Zo geven we je 9 tips om beter te browsen met Microsoft Edge. En wil je een grafiek maken in je Excel-bestand? Dat is niet zo moeilijk als het lijkt. Ga er vooral zelf mee aan de slag, want al doende leert men.