Wat als we je vertellen dat er een Clickx voor je klaar ligt die een stuk dikker is dan gewoonlijk? 48 pagina’s om precies te zijn. 419-420 is dan ook ons eerste dubbelnummer: je kan je verdiepen in twee mooie XTRA-rubrieken. De eerste kon niet meer ‘oldschool’ Clickx zijn: je vindt er namelijk in terug hoe je je eigen pc bouwt en waar je zoal op moet letten bij het selecteren van een case en de juiste onderdelen.

Onze tweede XTRA hebben we aan het fenomeen e-bikes gewijd. Ze zijn vaak een knap staaltje technologie, maar de aankoopprijs kan soms nog wat afschrikken. Tweedehands kopen is dan zeker een optie en onze man legt je haarfijn uit waar je dan zoal op moet letten. Verder geven we je nog wat onderhoudstips, om zo lang mogelijk van je elektrische fiets te kunnen genieten. En tot slot hebben we nog twee interessante modellen aan een rijdtest onderworpen.

Naast dat XTRA-leesvoer zijn er nog onze vertrouwde pagina’s, met onder meer koopgidsen voor smart-tv’s en reiscamera’s en achtergrondstukken rond de metaverse en het kiezen van een sterk wachtwoord. Dat en nog veel meer ontdek je in ons lijvige zomernummer.