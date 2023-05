Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Thuis is… waar de wifi automatisch verbindt. Zolang die goed blijft werken, tenminste. Toch krijgt iedereen vroeg of laat af te rekenen met wifiproblemen. Koop je dan een meshkit of kan je powerline-adapters overwegen als je naast wifiversterkers ook extra bekabelde verbindingen nodig hebt? In onze koopgids beantwoorden we je vragen.

Daarnaast beantwoorden we ook een vraag die we vaak zien voorbijkomen: of je er goed aan doet een refurbished smartphone te kopen. Wat zijn de risico’s en waar moet je zoal op letten? Verder loodsen we je nog naar de beste opslag van je pc en zetten we de beste Chromebooks op een rijtje. En in onze workshops, tot slot, laten we je zie hoe je frauduleuze websites rapporteert en een nieuwe harde schijf initialiseert.

Veel leesplezier!

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur