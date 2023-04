Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Beste lezer,

Computertechnologie heeft zowat alle markten door elkaar geschud en niet in het minst die van de fiets. E-bikes zijn booming business en bedrijfjes schieten als paddenstoelen uit de grond. Zo wordt het knap lastig om het kaf van het koren te scheiden. Met onze koopgids stap je goed geïnformeerd de winkel binnen.

Heb je eerder trek in wat ‘klassiekere’ Clickx-content? We serveren je deze maand ook een koopgids betaalbare tablets en beamers. En Heb je thuis een oudere pc staan die te traag is geworden voor vlotte prestaties in Windows? Dan kan je hem met ChromeOS Flex nieuw leven inblazen. Je leest er alles over in ons achtergrondstuk. Verder hebben we voor de liefhebbers een portie Linux in de aanbieding, met een introductie tot Bash. En beginners helpen we op weg met hun eerste installatie van het lichtvoetige besturingssysteem.

Veel leesplezier!

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur