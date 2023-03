Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Beste lezer,

Ben je gefascineerd door de evoluties op het vlak van beeldschermen, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Is de toekomst van displays buig- of oprolbaar of transparant? Onze redacteur scheidt de ‘science’ van de ‘fiction’. Zo ben je weer helemaal mee.

Zoek je een compacte laptop? Je vindt ze in onze koopgids lichtgewichten die in een hogere categorie boksen. We begeleiden je ook in je zoektocht naar een goede printer voor je thuiskantoor. Voor de liefhebbers hebben we ook nog een basiscursus HTML5 en Excel voorzien, net als een workshop windowmanagers voor Linux.

Veel leesplezier!

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur