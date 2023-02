Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Beste lezer,

We hadden het de voorbije nummers al over kunstmatige intelligentie die gezichten en kunst nabootst, maar wat met chatbots die zo goed worden in het schrijven van teksten, dat ze bijna niet te onderscheiden zijn van de onze? Onze man verdiepte zich in de AI-tool ChatGPT en zorgde voor een verrassing.

Kan je monitor wel een upgrade gebruiken? In onze koopgids ultrawide-schermen lees je waar je zoal op moet letten als je een monitor van dubbele grootte wil. En zoek je een alternatief voor de fiets, om van en naar het station te pendelen, bijvoorbeeld? Dan kan je tegenwoordig een elektrische step overwegen. Ook daarvoor hebben we advies klaar.

Verder leren we je in onze workshop Photoshop hoe je met lagen werkt, helpen we beginnende Linux-gebruikers op weg en zoveel meer.

Veel leesplezier!

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur