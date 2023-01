Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Beste lezer,

Een nieuw jaar, een nieuwe Clickx. In 2023 willen we je als vanouds bijstaan met raad en daad. We trappen het jaar af met koopgidsen voor compacte toetsenborden en minicomputers. Wanneer je geen grote grafische kaart nodig hebt en enkel vlot wil kunnen werken, dan kan een minicomputer een elegante en plaats besparende oplossing zijn. En wat dacht je van een supercompact en draagbaar toetsenbord? Kan je moeilijk kiezen? Wij helpen je op weg.

Verder staan we ook even stil bij de toekomst van Twitter na de overname van Elon Musk. We leren je hoe je je financieel rendement kan berekenen in Excel. En we verzamelden ook nog de beste sportaccessoires die je een eindje kunnen helpen met je goede voornemens in het nieuwe jaar.

Maak er een spetterend 2023 van en veel leesgenot!

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur