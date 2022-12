Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ondanks dat de coronacrisis definitief achter de rug lijkt, is hij blijven plakken: die vervelende QR-sticker. Op restaurant of café ermee bestellen is niet meteen gezellig. De tweedimensionale streepjescode bestaat natuurlijk al veel langer. Dankzij ons achtergrondstuk van deze maand kan je vrienden en familie haarfijn uitleggen wat een QR-code nu juist inhoudt.

Is je toetsenbord aan vervanging toe? Duik dan even onze koopgids in, waar we de beste draadloze exemplaren op een rijtje gezet hebben én je meteen ook meegeven waar je zoal op moet letten bij je keuze.

Vind je het elk jaar moeilijker worden om een leuk kerstcadeau te vinden voor de (klein)kinderen? Dan helpen we je tot slot een handje met een resem toffe geschenken en degelijke toestellen voor onder de tech-boom.

Prettige feestdagen en veel leesplezier!

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur