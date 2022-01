Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Clickx 402 is vanaf vandaag verkrijgbaar in de winkels en op onze webshop.

Om te beginnen willen we je het allerbeste toewensen voor 2022. Een goede gezondheid staat voorop. Geniet samen met familie en vrienden van mooie momenten, waar het kan.

Ook in de technologiemarkt hebben we er een bewogen jaar opzitten. Onze redacteurs blikten graag terug op het beste en slechtste van 2021 met de ‘tops en flops’ van het jaar. Daarnaast duiken we de Metaverse in: waarom is het de nieuwe heilige graal voor techbedrijven en waar begint en eindigt het?

In onze koopgids clouddiensten zetten we de voor- en nadelen van de verschillende providers tegenover elkaar. En wie op zoek is naar een goede budgetsmartphone, geven we ook een zetje in de goede richting. Tot slot hebben we ook 20 leuke workshops en cursussen in petto, om je zelf nieuwe dingen te leren op je vertrouwde platformen.

Bestel nu je digitale Clickx 402. Veel leesgenot!

De Clickx-redactie