Een online fotoboek bestellen kan je overal, maar hoe maak je echt een mooi en uniek fotoboek? Dat is dikwijls een stuk moeilijker. We geven je een aantal tips mee waardoor elk boek helemaal gepersonaliseerd is naar jouw smaak en verwachtingen. In deze workshop maken we gebruik van de foto-editor van Pixum. In deze workshop gaan we niet dieper in op de verschillende types fotoboeken en welke je wil. Daar kan je beter vooraf goed bekijken op de website wat je graag wil van afwerking en formaat.

Stap 1 / installatie

Surf allereerst naar www.pixum.be en kies links bovenaan Fotoboek maken. Klik op de oranje Download-knop om de software binnen te halen. De installatie ervan duurt ongeveer een tweetal minuten, afhankelijk van de snelheid van je internetverbinding. Open het nieuw geïnstalleerde programma, klik op Pixum Fotoboek en kies een formaat en afwerking naar keuze. Klaar? Tijd om van je fotoboek een pareltje te maken!

Stap 2 / sjablonen

Initieel mag de foto-editor er heel intimiderend uit zien. Om je een goede start te geven, kan je best alle foto’s in één map ergens op je computer zetten. Kies daarna bij Instellingen (verschijnt direct bij de eerste opstart) voor Map en navigeer via Bladeren naar de juiste fotomap. Start met Leeg fotoboek openen om helemaal je eigen ding te doen. Klik daarna op Indelingen en kies daarna bovenaan (boven 1 foto per pagina) voor Alle keuzes weergeven in plaats van Volledig. Nu kan je onderaan kiezen hoeveel foto’s je wil per pagina, om daarna een waslijst aan sjablonen te krijgen. Hiermee leg je de basis voor een prachtig fotoboek.

Stap 3 / titels

Klik onderaan op de juiste pagina en sleep daarna het sjabloon naar de pagina. Zie je soms zo’n grijze lijntjes op een sjabloon? Daar kan je tekst in schrijven, wat altijd leuk kan zijn voor jou om bepaalde ervaringen op te schrijven. Je zou ervan verbaasd staan wat een beetje tekst kan toevoegen aan je fotoboek. Een mooie presentatie van je foto’s door vele sjablonen te gebruiken is het allerbelangrijkste. Neem hier zeker je tijd voor! Klik daarna op Foto & video links onderaan en sleep een foto naar keuze in een leeg vak. Je krijgt een groen vinkje op de foto te zien, zodat je geen dubbele foto’s neemt in je boek.

Stap 4 / extra effecten

Tekst is belangrijk in een fotoboek, maar die tekst moet je ook mooi maken. Selecteer en goede titelgrootte (tussen 40 en 70) centraal bovenaan en kies een mooi lettertype. De bolletjes in de hoeken van het tekstkader geven je de mogelijkheid om het tekstoppervlak te vergroten. Het rode bolletje centraal bovenaan de kader laat je toe om de tekst te draaien. Klik tot slot op Sjablonen & kaders en kies opnieuw op Alle keuzes weergeven om een lijst te krijgen met leuke effecten voor je foto’s. Sleep en bewonder het resultaat. Niet tevreden? Klik dan op het pijltje terug onder Bewerken centraal bovenaan. Neem je tijd, klik daarna op bestellen, en bewonder het resultaat wanneer het boek is thuisgeleverd.