Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Bescherm jouw digitale wereld met Bitdefender Total Security, de ultieme oplossing voor complete beveiliging van al je apparaten.

Of je nu online surft, e-mails verzendt, of je favoriete apps gebruikt, Bitdefender houdt alle dreigingen op afstand en waarborgt jouw online gemoedsrust.

Als trouwe Clickx-lezer ontvang je nu een exclusieve korting van €60 in onze webshop.

Dit brengt de prijs van €84,99 naar slechts €24,99. Wees er wel snel bij, want de voorraad is beperkt!

Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security is een anti-malwareoplossing die in uitblinkt in de strijd tegen geavanceerde aanvallen. Het staat bekend om zijn voortreffelijke prestaties bij het beschermen tegen malware, zonder aanzienlijke invloed op de systeemprestaties. Hierdoor kan je genieten van online gemoedsrust, zonder dat de snelheid van jouw apparaat merkbaar wordt beïnvloed.

Bitdefender Total Security is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS. Je kan met de licentiesleutel een jaar lang maar liefst 5 apparaten beschermen.