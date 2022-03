Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In een wereld waarin we steeds meer online zijn, is het zaak om jezelf goed te beveiligen. De vertrouwde combinatie gebruikersnaam/wachtwoord is daarbij vaak niet meer voldoende. Tweestapsverificatie heeft zijn intrede gedaan. Lees hier welke methoden er zijn en hoe je die gebruikt.

Inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord is met de jaren steeds minder veilig geworden. Door betere en snellere computers is het makkelijker geworden om met brute kracht een wachtwoord te achterhalen. Vooral wanneer je, net als veel gebruikers, voor elke inlog eenzelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt. Zo maak je het immers voor hackers wel erg makkelijk. Wanneer ze eenmaal die combinatie hebben gevonden, krijgen ze toegang tot al die accounts die op dezelfde manier beveiligd zijn. Tel daarbij op de veiligheidslekken waar we dagelijks over horen en waardoor miljoenen gebruikersnaam/wachtwoordencombinaties op straat zijn komen te liggen.

Vanwege dit probleem bieden veel organisaties, websites, computerfabrikanten en producenten van mobiele apparaten de mogelijkheid om via tweestapsverificatie (Two Factor Authentication, oftewel 2FA) in te loggen. Banken zijn daar als eerste mee begonnen door te eisen dat je alleen toegang tot je bankrekening kunt krijgen op basis van kennis én bezit. In dit geval je pincode, pinpas en de zogenaamde authenticator.

Zo beveilig je accounts met tweestapsverificatie

Wat is tweestapsverificatie?

Tweestapsverificatie is een inlogmethode die wordt gekenmerkt door het vereisen van twee sleuteldelen. Vaak vraagt dot om de kennis van een code en het bezit of gebruik van een geregistreerd apparaat waarmee het tweede codedeel wordt ontvangen of gegenereerd. Dus naast de gebruikersnaam/wachtwoordcombinatie is er dan nog een sleuteldeel (code) nodig ter bevestiging van je identiteit. De bekendste vorm van tweestapsverificatie is bij de bank, waar je zowel je pinpas als je pincode nodig hebt om geld uit de muur te trekken of te betalen bij een pinautomaat.

Daarnaast kennen de meeste banken ook Multi Factor Authenticatie wanneer je geld overmaakt. Dan wordt naast de pinpas/pincode/vingerafdruk-inlog ook nog verwacht dat je met een authenticator een code genereert die je vervolgens moet invoeren. De implementatie van tweestapsverificatie verschilt per organisatie. Elk van de methoden heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het grootste nadeel is voor iedereen: ‘het gedoe’. Het kost nu eenmaal meer inspanning om veilig te werken en dat extra werk willen we eigenlijk niet. Tekst tekst tekst tekst tekst tekst

2FA op een mobiel apparaat

Je kunt als tweede factor je smartphone gebruiken. De betreffende website of dienst stuurt je dan een sms met een code die je ter verificatie moet invoeren. Ook kun je op je telefoon een bericht krijgen dat je met Ja of Nee dient te beantwoorden of je moet een speciale app starten om de code te generen.

In het voorbeeld hierboven maakt Facebook gebruik van een tweede factor door een sms te sturen. Je hebt dus al je gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld en de eenmalige, beperkt geldige code vul je in zoals gegenereerd of ontvangen op je telefoon. Een ander voorbeeld is DigiD met sms-verificatie.

Voordelen

Het is gebruikersvriendelijk;

Je hoeft geen authenticator mee te nemen omdat het proces gebruikmaakt van je eigen mobiele apparaat;

De codes worden op aanvraag aangemaakt en zijn maar een beperkte tijd geldig, en daardoor veiliger dan statische wachtwoorden.

Nadelen

Er is een beperkt aantal pogingen toegestaan waardoor het risico op kraken wordt verkleind;

Ben je buiten het bereik van het GSM-netwerk, dan bereikt de code je niet;

Je smartphone kan gestolen, verloren of beschadigd zijn;

Hackers kunnen via sim-kloning toegang krijgen tot de sms-code (deze methode heet spoofing)

Door je mobiele nummer te delen met de betreffende dienst geef je privacy prijs.

Bovengenoemde nadelen kunnen worden voorkomen door een authenticator-app te gebruiken. Een auhenticator-app genereert codes die je als tweede factor kunt invoeren bij een daarvoor geschikte dienst. Het meest bekend is de Google-authenticator. Ben je geen Google-fan, dan is de Authy-app een uitstekend alternatief (pereffect.nl/blog/handleiding-authy). Je koppelt de dienst aan Authy door bij de dienst een QR-code te scannen en ter verificatie de gegenereerde code te retourneren. Authy genereert vervolgens de code die door de bewuste dienst als tweede factor wordt gevraagd.

Van Authy zijn er naast de mobiele uitvoeringen ook versies voor op de desktop. Authy kan van de door jou geactiveerde diensten back-ups maken die gekoppeld zijn aan je telefoonnummer en een wachtwoord. Het voert te ver om verder over Authy uit te weiden; misschien iets voor een toekomstig artikel. Zo moeilijk is het niet: een kwestie van goed lezen. Wanneer je de Engelse taal lastig vindt, is DeepL (deepl.com/translator) je beste vriend om je bij het vertalen bij te staan, als alternatief voor het bekende Google Translate.

2FA met Random-reader, scanner of Digipas

Andere bedrijven, waaronder veel banken, leveren kastjes waarmee je een code kunt genereren of waar een continu wisselende code op wordt getoond. In het eerste geval voer je je pinpas (niet bij de Digipas) en pincode in, waarna eerst een nummer moet worden ingevoerd of een plaatje van het scherm moet worden gelezen. Vervolgens wordt een sleutel getoond die op het scherm ingevoerd moet worden.

De door de banken gebruikte methode kan ook gebruikt worden om in te loggen bij bedrijven en instellingen die iDIN gebruiken. iDIN is een dienst om je te identificeren met veilige en vertrouwde middelen van de eigen bank.

Voordelen

Makkelijk in gebruik;

Geen mobieltje nodig;

Het kan simpel meegenomen worden;

Random-readers zijn uitwisselbaar;

De code verandert periodiek, waardoor er geen wachtwoord te stelen is.

Nadelen

Het is vatbaar voor man-in-the-middle-aanvallen (kijk voor een uitleg op Wikipedia);

Apart extra apparaat om mee te nemen.

2FA met veiligheidssleutels

Met veiligheidssleutels worden fysieke Fido-sleutels bedoeld. Dit zijn speciale kleine usb-sleutels die je aan een sleutelbos kunt hangen. Daarmee bescherm je je accounts. De Fido-sleutel ís de tweede factor. Sommige van de sleutels staan je ook toe om mail te versleutelen en er zijn er ook die naast het gebruik van de sleutel je vingerafdruk scannen en verifiëren. Je kunt de sleutel zelf nog extra beveiligen met een pincode, zodat hij onbruikbaar is bij verlies of diefstal. De dienst zelf krijg nooit jouw pincode of vingerafdruk doorgegeven. Een Fido-sleutel is daarmee het veiligste tweestapsverificatiemiddel dat er is en kan een gebruikersnaam/wachtwoordcombinatie overbodig maken. Dat bracht mij ertoe om er zelf een aan te schaffen: de Yubikey 5 nano. Inmiddels zijn er ook keys met NFC-chip voor mobiel gebruik, daar zou ik nu voor kiezen.

Voordelen

Makkelijk in gebruik: een druk op de knop of vingerscan is voldoende;

Geen telefoon nodig dus geen telefoonnummer dat je moet delen;

Hij kan erg makkelijk worden meegenomen;

De code verandert periodiek, waardoor er geen wachtwoord te stelen is.

Nadelen

Je moet je Fido-sleutel altijd op zak hebben of daarnaast nog een tweestapsverificatie voor de dienst instellen;

Het kost geld om er een aan te schaffen. Maar wat is een paar tientjes voor extra veiligheid?

2FA en je mailaccount

Aangezien je mailaccounts de ‘belangrijkste accounts’ zijn die je hebt, is elk mailaccount uiteraard beveiligd met 2FA! Bedenk maar eens hoeveel diensten jou de afgelopen jaren naar je e-mailadres hebben gevraagd. Het zal je duizelen! Ook al gebruik je het mailadres niet om in te loggen, het wordt wel gebruikt als herstelmailadres!

Je moet daarom je mailaccounts top-beveiligen met een lang, en dan bedoelen we ook láng en uniek wachtwoord. Minimaal vijftien tekens, maar liever nog langer, om een brute krachtaanval te kunnen weerstaan.

Hackers kunnen je heel veel schade en ongemak berokkenen wanneer zij toegang krijgen tot je mailaccount. Met tweestapsverificatie bij een oplettende gebruiker wordt dat bijna onmogelijk! Je moet er niet aan denken dat kwaadwillenden toegang hebben tot je mail. Het is echt niet leuk om te moeten proberen zo’n puinhoop op te ruimen. Dat gaat je dagen of weken kosten.

Hetzelfde wachtwoord?

En nu, nu we overal tweestapsverificatie gebruiken, kunnen we dan weer overal een en hetzelfde wachtwoord gebruiken? Ik begrijp de gedachte, maar helaas; doe het niet! Als je al een wachtwoord hebt dat alles kan ontsluiten, dan is het alleen het wachtwoord dat je voor je wachtwoordkluis gebruikt. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste wachtwoord dat je hebt. Dat is bij mij een wachtwoord dat meer dan dertig tekens omvat en ook wordt beveiligd met 2FA! Gebruik jij ook een wachtwoordkluis? Beveilig deze dan met tweestapsverificatie! O ja, voor je eigen veiligheid is het niet verstandig om een apparaat als ‘vertrouwd’ te markeren. Natuurlijk is dat gemakkelijk, maar het schakelt voor dat apparaat de tweestapsverificatie uit. Dat is dus niet wijs. Het doel van 2FA is immers het beschermen van jouw persoonlijke en financiële gegevens. Dat wordt door het als ‘vertrouwd’ markeren tenietgedaan.