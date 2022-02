Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Op zoek naar een manier op al je smarthome-apparaten in één systeem onder te brengen voor een goed overzicht, samen met de mogelijkheid om ze te bedienen? Home Assistant op Raspberry Pi is de oplossing bij uitstek.

Onze huizen worden steeds slimmer, maar niet altijd veel handiger. We proppen onze woonkamers vol met allerlei soorten verschillende apparaten en netwerken. Daardoor moeten we een hele resem programma’s en applicaties downloaden om alles overzichtelijk te kunnen besturen. Er zijn alternatieven zoals Google Hub, waarin je een mooi overzicht krijgt van alle verbonden apparaten en diensten, maar deze kosten doorgaans wel wat en zijn ook niet met alles compatibel. Gelukkig is er nog Home Assistant.

Deze software stelt je in staat om al je verschillende apparaten via een eenvoudig browservenster te besturen. Je hebt niet enkel de mogelijkheid om alle toestellen binnen je netwerk te bedienen, maar je kan bovendien ook nog eens allerlei automatiseringsprocessen toevoegen, zodat ze je huis bijna zelf besturen. Wij laten je zien hoe je de Home Assistant zelf aan de praat kan krijgen met behulp van een Raspberry Pi, samen met een kleine rondleiding door de software.

Benodigdheden

Raspberry Pi 3 of Pi 4

Stroomtoevoer voor de Raspberry Pi

Ethernetkabel

MicroSD-kaart

MicroSD-kaartlezer of desktop/laptop met ingebouwde lezer

Besturingssysteem

Om de nodige software op onze Raspberry Pi-server te installeren, moeten we die eerst op een microSD-kaart zetten. Daarvoor moeten we een beroep doen op Balena Etcher. Dit programma stelt ons in staat om de software van Home Assistant op onze microSD-kaart te zetten, zodat de Raspberry Pi er zelf mee aan de slag kan om het verder uit te pakken. Het softwarepakket van Balena Etcher kan je terugvinden op balena.io/etcher.

We werken zonder ISO, dus kies hier voor het flashen met een URL.

Zodra de software geïnstalleerd is, open je die voor het plaatsen van de software. Bij het openen krijg je de eerste stap te zien, namelijk de opties voor het flashen van het besturingssysteem. Kies hier voor ‘Flash from URL’. Je kan de URL ingeven van de locatie waar de software het besturingsprogramma kan gaan downloaden. Nu wordt het belangrijk om goed te kijken naar het type Raspberry Pi dat je hebt. Er zijn namelijk verschillende versies van het besturingssysteem, en die zijn telkens op een specifieke versie gericht. Hieronder kan je de twee verschillende URL’s terugvinden onder het model waarvoor ze bedoeld zijn. Kopieer de relevante URL en plak die in het daarvoor voorziene veld in Etcher.

Raspberry Pi 3: https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/6.5/haos_rpi3-64-6.5.img.xz

Raspberry Pi 4: https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/6.5/haos_rpi4-64-6.5.img.xz

De juiste URL zorgt voor de beste resultaten.

Voor de volgende stap moet je de microSD-kaart in je kaartlezer steken. Klik op ‘Select target’, waar je vervolgens deze opslag zal zien verschijnen. Vink de microSD-kaart aan en klik op ‘Select’. Hou er wel rekening mee dat hierna alle gegevens van je microSD-kaart worden verwijderd. Sla dus eerst alles op dat je nog wil bijhouden. Klik hier als laatste stap op Flash, en het programma doet voor jou de rest.

Raspberry Pi

Zodra je de geflashte microSD-kaart hebt afgewerkt, kan je deze in je Raspberry Pi plaatsen. Daarna is het verstandig om je apparaatje middels een ethernetkabel met je internet te verbinden. De kans is groot dat je Raspberry Pi ook over een wifiverbinding beschikt, maar uit ervaring kunnen we je wel meedelen dat de internetverbinding via een kabel de meest stabiele en betrouwbare resultaten geeft. Voorzie vervolgens de Raspberry Pi van stroom met de bijhorende kabel, en de rest loopt vanzelf. Geef je toestel enkele minuten de tijd om alles intern uit te pakken en te installeren. Als dat allemaal afgerond is, dan wordt het tijd om de server in gebruik te nemen.

Home Assistant geeft je de volledige controle terug over je apparaten.

Instellingen

Om nu met de Home Assistant op je desktop aan de slag te gaan, surf je naar homeassistant.local:8123. Als je gebruikmaakt van een oudere versie van Windows, dan geef je best http://x.x.x.x:8123 in, waarbij je de x’en vervangt door het IP-adres van je Raspberry Pi. Daarmee kom je terecht op het inlogscherm van je Home Assistant. De kans bestaat dat je dit nog niet te zien krijgt. In dat geval is jouw Raspberry Pi alles nog aan het verwerken en moet je gewoon nog even geduld uitoefenen. Hier kan je nu je eigen account aanmaken. Geef hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik onderaan om verder te gaan.

Als je het niet vertrouwt, dan hoef je je locatie ook niet te delen. Het zal het automatiseren wel makkelijker maken.



In het volgende scherm kan je kiezen om de software nog iets meer naar je hand te zetten. Door je locatie in te stellen kan je nauwkeurigere automatiseringsprocessen ingeven. Als je bijvoorbeeld je lampen zo wil instellen dat ze aanspringen als de zon onder gaat, dan kan de informatie over je locatie helpen om de juiste uren op te geven voor de besturing van je lampen. Daaronder kan je ook je maatsysteem opgeven om je temperatuur correct weer te geven. Klik daarna op volgende.

Vervolgens kom je in het geautomatiseerde zoekscherm van de Home Assistant terecht. Hier gaat het op zoek naar alle apparaten en systemen die je al op je thuisnetwerk hebt staan. Zo zullen bijvoorbeeld je Google Home-toestellen en Chromecast zichtbaar zijn. Die kan je daarna ook instellen zodat ze volledig verbonden zijn met je account. Bovendien kan je bij ‘Meer’ nog andere diensten handmatig toevoegen. Klik daarna op Voltooien om op je eigen dashboard terecht te komen.

Alle toestellen worden in een handige tegel-lay-out ondergebracht.

Dashboard

Als je alles hebt afgewerkt, dan kom je op het thuisscherm van je eigen Home Assistant terecht. Hier krijg je een mooi overzicht van alle toestellen die met jouw netwerk en de dienst verbonden zijn. Daarnaast zijn er bijkomende tegels waar je allerlei informatie uit kan halen. Zo kan je bijvoorbeeld bij Persoon je eigen account terugvinden en daar, indien nodig, nog iets van aanpassingen aan maken. Daarnaast kan je ook de huidige temperatuur en de weersvoorspellingen voor de komende week terugvinden, samen met de huidige stand van de zon. Je hebt bovendien ook een tegel die de status van je Raspberry Pi-server aangeeft. Links heb je een lijst met verschillende tabbladen.

Zo kan je bijvoorbeeld je energieconsumptie toevoegen, samen met de energie die je met zonnepanelen teruggeeft. Er is bovendien een logboek waarin je statuswijzigingen van alle geïntegreerde toestellen kan opvragen. In het tabblad Geschiedenis krijg je een overzicht van alle verschillende acties die er plaats hebben gevonden. Zo kan je bijvoorbeeld zien dat je smartphone met je pc verbonden is en oplaadt.

De verschillende tabbladen geven je een zeer overzichtelijk beeld van alle relevante acties die worden uitgevoerd.

Smartphone

Indien de besturing van al je apparaten nog steeds te lastig lijkt omdat je hiervoor van je desktop afhankelijk bent, dan hebben we nog goed nieuws. Home Assistant is ook als applicatie beschikbaar op zowel Android als iOS. Door je smartphone met je thuisnetwerk te verbinden via wifi, kan je met deze app van overal in je huis met je smarthome-apparaten aan de slag.

Dankzij de smartphone-app kan je zelfs vanuit je luie stoel elk verbonden apparaat in- en uitschakelen.