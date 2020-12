Moet je een paar uur op de trein of het vliegtuig doorbrengen? Download dan je favoriete programma’s op Netflix of Disney+ om de tijd te doden.

Dankzij de vele streamingplatformen die we vandaag de dag ter beschikking hebben, kan je overal waar je maar wil naar je favoriete films en series kijken. Als we een goede internetverbinding hebben tenminste. Want deze platformen werken enkel online, dus wifi hebben is een vereiste. Content streamen via mobiele data is enkel aan te raden als je een abonnement met onbeperkte data hebt, of je data op het einde maand nog niet opgebruikt is. Maar we zijn toch niet zo afhankelijk van internet als we dachten. Netflix en Disney+ bieden de optie aan om series en films te downloaden voor offline gebruik. Handig voor wanneer je op de trein of het vliegtuig zit!

Stap 1: Netflix (Windows)

We bespreken eerst Netflix. Netflix heeft er lang mee gewacht om deze optie aan te bieden. Je kan content zowel voor je pc als je smartphone downloaden. Het leggen het eerst voor Windows uit. Open de Netflix-app (niet de webplayer!) via het Startmenu. Zoek nu naar de show die je wilt downloaden. Pas op: niet elke serie of film is hiervoor beschikbaar, al zullen de grote titels dat bijna altijd wel zijn. Downloadbare content heeft een symbool naast de titel staan. Klik op dat symbool en de download begint automatisch. Je ziet nu een blauwe statusbalk met ‘Downloading’ verschijnen. Daarop klikken geeft een overzicht van je downloads Hoe lang het downloaden duurt, hangt natuurlijk af van de grote van het bestand en de snelheid van je internet. Is je download klaar? Dan kan je beginnen kijken. Zo eenvoudig is het!

Een witte pijl betekent dat je de serie kan downloaden.

Stap 2: Netflix (Android/iOS)

Ook downloaden via de mobiele applicatie is zeer eenvoudig. Open de app op je smartphone. Als je een serie of film gevonden hebt, dan duw je op het infomenu. Is de content beschikbaar voor downloads, dan zal Downloaden onder afspelen komen te staan. Je raad het al: duw op downloaden en nog even geduld. Hou er wel rekening mee dat content downloaden een flinke hap kan nemen uit je opslaggeheugen. Is dat van je smartphone beperkt, dan raden we toch eerder aan op je laptop te downloaden.

Downloaden kan ook op je smartphone.

Stap 3: Disney+ (Android/iOS)

Nu we dan toch eindelijk Disney+ in ons land hebben, leggen we gratis en voor niets nog uit hoe je via dit nieuwe streamingplatform series kan downloaden. Voorlopig kan dit wel enkel nog maar via de mobiele applicatie. De werkwijze is eigenlijk vrij gelijkaardig als bij Netflix. Je opent de applicatie en je gaat op zoek naar je favoriete film of serie. Is die beschikbaar om te downloaden, dan zal er opnieuw een witte pijl naast staan. Normaal gezien is zo goed als alle content van Disney+ wel te downloaden. Om de download te starten, duw je op de witte pijl. Het klinkt allemaal niet nieuw meer. Toch voegt Disney+ een handigheidje toe die Netflix niet heeft. Je kan namelijk een volledig seizoen van een serie in één keer downloaden in plaats van aflevering per aflevering. Na deze workshop zal je in ieder geval een goed gevulde offline videobibliotheek hebben. Veel kijkplezier!