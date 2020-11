Het mooie van onze verzameling tips is, dat je ze los van elkaar kunt proberen. Voel je je ergens niet helemaal prettig bij of gaat het je net een stapje te ver, kun je hem gewoon overslaan en een andere tip proberen. Veel tips versnellen je computer namelijk op een klein segment, andere tips hebben […]

Herstart je computer

Ontzettend veel computergebruikers laten hun computer altijd aanstaan. Na een tijdje valt hij immers toch in een sluimermodus, waarin hij nauwelijks energie verbruikt. Dat klopt helemaal, maar bepaalde processen worden dan niet goed afgesloten en stapelen zich op. Het is een goede gewoonte om je computer echt uit te zetten na gebruik. Ga naar het Windows-icoon linksonder, klik op het Power-symbool en kies Aan/uit.

Fouten verhelpen

Microsoft komt regelmatig met updates voor Windows 10 waarin kleine foutjes worden verholpen – foutjes die je systeem trager maken. De meeste bugs zijn minimaal, maar sommige updates geven je computer een stuk sneller en efficiënter. Zorg dat je computer altijd up-to date is. Klik op het vergrootglas in je taakbalk en type Update. Klik daar op Naar updates zoeken. Herhaal deze stap regelmatig! Zorg dat je alle bestanden hebt opgeslagen voor je dit doet – soms moet je computer opnieuw opstarten.

Minder opstarten

Zodra je jouw computer opstart, worden er verschillende programma’s ingeladen. Sommigen zijn nuttig, andere programma’s zul je niet gebruiken. Rechtsklik op je taakbalk, selecteer de optie Taakbeheer en klik op het tabblad Opstarten. Daar zie je alle programma’s die worden opgestart. Herken je programma’s die je niet nodig hebt? Tik ze aan en klik rechtsonder op Uitschakelen. Herken je sommige programma’s niet? Laat ze dan ingeschakeld of zoek op Google waar ze bij horen.

Een snelle start is een lichte start.

Schijfopruiming

Ieder bestand neemt ruimte in op je computer en hindert je computer tijdens het zoeken naar de benodigde bestanden. Met schijfopruiming haal je de bezem door je ongebruikte bestanden. Klik op het vergrootglas naast je Windows toets en type Schijfopruiming in. Vink aan welke onderdelen je opgeruimd wil hebben en Windows doet de rest. Meer opties krijg je vanuit het menu Systeembestanden opruimen.

Haal de bezem door je bestanden

Verwijder overbodige software

Te veel bestanden op je computer is nooit goed. Naast overbodige reservebestanden en een lege prullenbak is het wijs om ook de geïnstalleerde programma’s eens kritisch te bekijken. Welke software gebruik je niet meer of is overbodig? Verwijder ze van je computer! Ga naar Instellingen>Apps om de complete lijst te bekijken. Selecteer een programma dat je verwijderd wil hebben en klik op Verwijderen.

Bied Windows ruimte en overzicht!

Geen special effects

Het ziet er mooi en gelikt uit, al die kleine animaties tijdens je computergebruik. Vensters die zichtbaar ineenkrimpen of uitvouwen, vervagen of helder worden. Maar ze vertragen je computer ook aanzienlijk. Om deze functies uit te schakelen zoek je naar Systeem en klik je op Geavanceerde Systeeminstellingen. Onder Prestaties vind je de instellingen voor de Visuele effecten. Je kunt ze allemaal uitschakelen, maar let op: Windows ziet er dan wel iets anders uit. Klik op Toepassen om je keuze vast te leggen.

Zonder overbodige vertraging.

Solide beeld

Een ander proces dat er heel gelikt uitziet, maar behoorlijk wat van je computer vraagt, is de transparantie van de vensters. Zo is de titelbalk transparant, maar ook het hele venster, wanneer je hem versleept. Deze functie kun je uitschakelen door naar het menu Start>Instellingen>Persoonlijke instellingen>Kleur te gaan. In dit menu activeer of deactiveer je de transparantie-effecten.

Transparantie is niet altijd goed

Geef Windows een zetje

Windows doet op de achtergrond veel om je systeem sneller te maken. Je schijf wordt gedefragmenteerd en gecontroleerd op fouten, je wordt beschermd voor virussen en malware… maar twijfel je hieraan? Dan kun je het automatische onderhoud even een duwtje geven. Ga naar Configuratiescherm>Systeem en beveiliging>Beveiliging en onderhoud. Klik in Onderhoud op Onderhoud starten om al die taken handmatig in te zetten.

Handmatig gepland onderhoud uitvoeren.

Meer geheugen

Een van de grootste systeemvertragers is het feit dat Windows gegevens moet wegschrijven op je harde schijf. Dat doet Windows zodra het werkgeheugen vol is. Heb je een computer met bijvoorbeeld 4GB aan werkgeheugen, dan kun je winst boeken als je dit verhoogt naar 8GB of zelfs 16GB. Je computer kan dan meer informatie onthouden in het snelle werkgeheugen en hoeft minder weg te schrijven. Let wel: dit is een klusje voor gevorderden!

Snellere harde schijf

In het verlengde hiervan: je computer zal ook een fikse oppepper krijgen zodra je de harde schrijf van je computer vervangt door een SSD, een solid state drive. Hiermee worden gegevens tot vijf keer sneller gelezen en weggeschreven. Bovendien heeft een SSD geen last van defragmentatie, ofwel het verspreid opslaan van gegevens over de gehele harde schijf. Bij een dergelijke overstap zal het besturingssysteem Windows overgezet moeten worden, alsook alle programma’s en gegevens. Een tijdrovend klusje dus, en zelfs een mooie uitdaging voor de ervaren gebruiker.

Meer power

Je computer probeert zo efficiënt mogelijk te werken. Het weer daarbij niet of jij het hinderlijk vindt dat bepaalde processen op een lager pitje komen, zodat er energie bespaard kan worden. Om te kijken of het voor jou prettiger werkt, kun je gaan naar Configuratiescherm>Hardware en geluiden>Energiebeheer. Daar zul je zien dat de instellingen staan op Gebalanceerd. Klik je op Aanvullende schema’s weergeven, dan zul je echter ook Hoge prestaties zien. Selecteer deze functie en oordeel zelf! Let wel: deze functie verbruikt meer energie en is dus niet handig met gebruik van een laptop.

Meer energie is meer snelheid!

Tips uitschakelen

Windows houdt je in de gaten, met alles wat je doet. Daarbij krijg je zo nu en dan tips om jouw Windows-ervaring te verbeteren. Heb je die tips niet nodig? Dan schakel je dat achtergrondproces gewoon uit. Ga hiervoor naar Instellingen>Systeem>Meldingen en acties. Vink daar Tips en suggesties over Windows weergeven uit.

Heb jij ze echt nodig?

One Drive minder

Een praktische cloud-dienst van Microsoft is OneDrive. Daarmee kun je bestanden makkelijk overzetten van de ene computer naar de andere, bijvoorbeeld documenten die je in Word of Excel schrijft. Gebruik je deze dienst niet? Dan is hij eigenlijk alleen maar hinderlijk en verbruikt hij capaciteit van je computer. Je schakelt OneDrive uit door te rechtsklikken op het OneDrive symbool. Klik op Instellingen. Klik in Account op Deze pc ontkoppelen. Klik vervolgens in het tabblad Instellingen op OneDrive automatisch starten wanneer ik me aanmeld bij Windows.