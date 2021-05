Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Of je nu een zelfstandige, KMO of grote onderneming bent, digitaal aanwezig zijn met je bedrijfsactiviteiten is voor iedereen belangrijk. De laatste jaren gaat het online zoekverkeer alleen nog maar verder de hoogte in. Hier dus niet gevonden worden kan zorgen voor een groot verlies van verkoopmogelijkheden. Zowel bedrijven die diensten leveren als bedrijven die producten verkopen zagen de laatste jaren hun omzet via online media stijgen. Een goede website is dus voor elk bedrijf van groot belang en een (goed) webdesign bedrijf kan je hierbij helpen.

Toegevoegde waarde van een webdesign bedrijf

Een goede website is een cruciaal onderdeel van online aanwezig zijn. Een website is namelijk het online visitekaartje van jouw bedrijf in dit digitale tijdperk en geeft de consument de mogelijkheid om jou beter te leren kennen. Er wordt vaak verteld dat een goede website staat of valt met het design. Maar dit is niet volledig correct. Uiteraard is het webdesign zelf van enorm belang, maar een website die effectief gericht is op jouw doelgroep is ook belangrijk. Vandaar dat een webdesign voor elk bedrijf eigenlijk anders is.

Een webdesign moet aansluiting vinden bij de huisstijl van jouw bedrijf maar zeker ook jouw doelgroep aanspreken. Uiteindelijk maken we een website om jouw doelgroep te overtuigen en niet voor jezelf. Het is belangrijk om bij het bouwen van een website steeds jouw potentiële klanten in het achterhoofd te houden. Dit is niet voor iedereen even makkelijk en daar komen webdesign bedrijven van pas. Is je bedrijf gevestigd in België of net aan de grens, dan weten we alvast een adres dat je hierbij kan helpen. Kijk even op deze pagina over website laten maken voor meer informatie.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een webdesign bedrijf?

Er is een legio aan bedrijven beschikbaar die webdesign diensten aanbieden. De juiste keuze maken is dus niet altijd eenvoudig. Denk daarom steeds goed na over een aantal belangrijke criteria waar zowel jouw website als het bedrijf aan moet voldoen voordat je een keuze maakt.

Weet je niet exact waar je op moet letten? Dan geven we alvast enkele tips mee om over na te denken:

Vraag naar een aantal websitevoorbeelden dat het bedrijf heeft gemaakt.

Denk na over waar jouw website zeker aan moet voldoen en vraag of ze dit kunnen waarmaken. Bijvoorbeeld: SEO geoptimaliseerd, social media buttons aanwezig, makkelijk zelf te beheren, …

Wil je online producten verkopen? Vraag dan zeker naar de webshop mogelijkheden

Vraag om een gedetailleerde omschrijving van hun werkwijze

Bieden ze een opleiding nadat ze de website hebben opgeleverd?

Wordt jij de effectieve eigenaar van de website? Als je niet tevreden bent van hun diensten zou je moeten kunnen overstappen naar een andere partner zonder dat je jouw website van nul moet herbeginnen!

Leveren ze maatwerk of werken ze vanuit een template?

Is er de mogelijkheid om een meeting te hebben met het bedrijf zodat je al je behoefte duidelijk kan uitleggen?

Dit zijn uiteraard maar enkele van de mogelijke vragen en deze zijn voor iedereen ook anders. Denk dus steeds eerst goed na over wat je juist wilt voor je iemand contacteert. Uiteraard is de prijs ook belangrijk. Maar kijk niet enkel blind naar de prijs. Vergelijk ook steeds goed wat je krijgt voor de prijs. Een goed webdesign bureau kiezen begint dus eigenlijk bij vragen te stellen.

Zorg dat ze echt luisteren naar jouw wensen en behoeften

De conclusie is dat je als organisatie eerst goed moet bepalen wat de wensen en behoeften zijn. Pas als je deze bepaald hebt kan je zoektocht naar een webdesign bedrijf beginnen. Wat is er voor jou belangrijk, wat is het uiteindelijke doel en wat heb je er financieel voor over om je doel te bereiken? Denk goed na over deze criteria en verzamel genoeg informatie. Door een duidelijk vergelijk te maken gaat je keuze makkelijker zijn en ook sneller de juiste keuze zijn.